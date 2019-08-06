Gaziantep’te adres sorma kazası: 3 yaralı Gaziantep’te adres sormak için duran sürücünün otomobiline, arkasından gelen başka bir otomobil çarptı.

Gaziantep’te adres sormak için duran sürücünün otomobiline, arkasından gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Kilis karayolu Halep Bulvarı’nda adres sormak için duran E.Ö. idaresindeki 27 BFY 15 plakalı otomobile, arkasından gelen 27 DP 206 plakalı otomobil çarptı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bulvardaki trafik akışı, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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