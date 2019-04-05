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Gaziantep’te ’Açık Kapı’ projesi 15 mobil aracıyla hizmete başladı

İçişleri Bakanlığının desteklediği ve Gaziantep Valiliğinin yürüttüğü Açık Kapı Sahada projesi, hizmet alamayan Gaziantepliler için 15 mobil araç ile hizmet vermeye başladı.

05 Nisan 2019 Cuma 14:12
Gaziantep’te ’Açık Kapı’ projesi 15 mobil aracıyla hizmete başladı

İçişleri Bakanlığının desteklediği ve Gaziantep Valiliğinin yürüttüğü Açık Kapı Sahada projesi, hizmet alamayan Gaziantepliler için 15 mobil araç ile hizmet vermeye başladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklerin vatandaşlarla daha hızlı iletişim kurabilmesi amacıyla başlattığı açık kapı uygulaması Gaziantep’te hayata geçirildi.Vatandaşların talep ve başvurularının alındığı proje ile Gaziantep’te 15 ayrı noktadaki mobil araçlar vasıtasıyla insanların şikayet, istek ve talepleri değerlendirilecek.


Projenin tanıtım programına katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Öncelikle neden bu projeye ihtiyaç olduğunu çok kısa size anlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından açık kapı projesi başlatıldı. Burada istatistiklerde gördük ki müracaat edenlerin yüzde 52’si ilkokul mezunu ya da bunların içerisinde herhangi bir okula gitmeyen okuma yazma bilmeyen kişiler dolayısıyla da açık kapı projesi normalde elektronik ortamda da müracaat edecekken yüzde 52’lik kesime baktığımızda bunların elektronik ortamda müracaat edemediklerini görüyoruz. Kamunun işi vatandaşın sorunlarını çözmek. Yani bir şeyi yapıyormuş gibi görünmekten ziyade gerçekten vatandaşa dokunmak. Çünkü biz insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturundan gelen bir gelenekten gelmekteyiz. Gaziantep, hayırseverlere baktığımızda kamu kurum kuruluşlarına baktığımızda gerek Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü gerekse de kaymakamlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla bu hizmetleri vatandaşa götürmek istiyor” dedi.


Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Öncelikle Valimize çok teşekkür ediyorum. Hakikatten önemli bir proje ki bu açık kapı milletin kapısı aslında Cumhurbaşkanımızla birlikte yola çıktığımızda kimsesizlerin kimi olacağız dediğimiz tam da bunun içini dolduran çok önemli bir çalışma. Bu çalışmaya yine baktığımızda aslında sosyal devlet üzerinden başlayan bir süreç var. Bu konuda valimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Açık Kapı Sahada projesi ile 15 mobil aracın yanı sıra 103 personel de hizmet verecek.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 14:12
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