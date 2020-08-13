  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Gaziantep'te 65 yaş üstü için kısıtlama geldi! Bunları yapmaları yasaklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 09:49:00 - 2020-08-13 09:55:54
Gaziantep'te 65 yaş üstü için kısıtlama geldi! Bunları yapmaları yasaklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Gül, 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımının, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatlerinin kısıtlandığını belirtti.

Toplu taşıma için saat belirtildi

65 yaş üstü vatandaşlar için "ulu çınarlarımız" tabirini kullanan Vali Gül, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır. Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kaktus Sydney

Corono tiyatrosuna devam, 65 yas ustu insanlar gun yuzu gormemeli, zulme devam edin bakalim Kureselcilerin masalari!
  • Yanıtla

kamil

bıktık bıktık yeter bürokrasidende sabah akşam bilim cuntasının goygoyundan ahbap çavuş ilişkisi çalıntı tezlerle bir yerlere gelip milleti geren kendini bilmez ömrü hayatında insanlık için bir şey yapmayan ancak konuşanlardan bıktık artık
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Mısır'dan Türkiye'ye sürpriz hamle! Yunanistan Ege'de de hesap verecek
Gündem

Mısır'dan Türkiye'ye sürpriz hamle! Yunanistan Ege'de de hesap verecek

Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine engel olmak isteyen Yunanistan ile korsan anlaşma imzalayan Sisi yönetiminden sürpriz bir hamle..
Uzman isimden çarpıcı açıklama: Türkiye'den yana bir tavır almazlarsa NATO gemileri tabuta girer
Gündem

Uzman isimden çarpıcı açıklama: Türkiye'den yana bir tavır almazlarsa NATO gemileri tabuta girer

Yuanistan ve Türkiye arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, iki ülke arasındaki çatışmanı..
TOGG'dan yerli otomobil fiyatına ilişkin açıklama
Ekonomi

TOGG'dan yerli otomobil fiyatına ilişkin açıklama

Türkiye'nin ilk yerli otomobiliyle ilgili olarak internet ortamında dolaşan fiyat iddiasına, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ceva..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı