Gaziantep'te 65 yaş üstü için kısıtlama geldi! Bunları yapmaları yasaklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Gül, 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımının, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatlerinin kısıtlandığını belirtti.

Toplu taşıma için saat belirtildi

65 yaş üstü vatandaşlar için "ulu çınarlarımız" tabirini kullanan Vali Gül, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır. Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır."