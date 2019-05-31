Gaziantep’te 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te bir adrese yapılan baskında satışa hazır 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Baskında yakalanan A.E.M isimli şahıs ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Karayılan Mahallesi’nde bir adrese polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Yapılan operasyonda 5 bin 100 paket satışa hazır kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adreste bulunan A.E.M. isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili yakalanan A.E.M. isimli şüpheli şahıs yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.