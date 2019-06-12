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Gaziantep’te 306 okul birincisine bilgisayar ve bisiklet ödülü

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelindeki lise, ilkokul ve ortaokul birincilerinden oluşan 306 öğrenciye bisiklet ve dizüstü bilgisayar hediye etti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:10
Gaziantep’te 306 okul birincisine bilgisayar ve bisiklet ödülü

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelindeki lise, ilkokul ve ortaokul birincilerinden oluşan 306 öğrenciye bisiklet ve dizüstü bilgisayar hediye etti.


Gaziantep’te Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde eğitimde başarıyı teşvik etmek amacıyla tüm okullardaki 306 birinci ödüllendirildi. Şehitkamil Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen ödül töreninde 63 lise birincisine dizüstü bilgisayar, 136 ilk ve 107 ortaokul birincisine ise bisiklet hediye edildi. Ödül törenine Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, diğer protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.


Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kurumlar arası iş birliğine çok önem verdik. Bu kurumlar arasında yer alan milli eğitim ile ilgili işbirliğini ise daha da yukarıya taşımaya özen gösterdik. O yüzden milli eğitim camiamıza destek verebilmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda bugün de 300’e yakın öğrencimize ödüllendiriyoruz. Bunu yapmamızdaki kasıt da ’hiç bilenle bilmeyen bir olmaz olgusunu göstermektir. Şu anda burada bulunan 300 yavrumuz diğer arkadaşlarının arasından sıyrılarak birinci olmuştur. Bu birincilerin de ödüllendirilmesi gerekiyordu. Buradaki amacımız da farkındalığı ortaya koymak ve çocuklarımıza birer anı hediye takdiminde bulunmaktır. O nedenle her gün sıkı şekilde ders çalışıp farkındalığı ortaya koyan lise öğrencilerimize dizüstü bilgisayar hediye ediyoruz. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimize de bisiklet hediye ediyoruz. Bunun dışında ilkokul ve ortaokuldaki öğrencilerimize geleneksel hale getirdiğimiz lunapark bileti de hediye ediyoruz" dedi.


Törende konuşan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ise "Bugün ilkokullarımızın ve ortaokullarımızın birincilerine karne hediyesi olarak Şehitkamil Belediyemizin desteğiyle bisiklet takdim ettik. Ayrıca ilçe genelindeki liselerimizin birincilerine de dizüstü bilgisayar hediyemiz oldu. Ben bu vesileyle öğrencilerimize bu hediyeleri veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



173 bin 38 ücretsiz lunapark bileti


Konuşmaların ardından Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında ilçedeki 265 okulda eğitim gören 173 bin 38 öğrenciye ise ücretsiz oyun merkezi ve lunapark bileti verileceği açıklandı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:10
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