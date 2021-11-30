Gaziantep'te 3 aylık bebeğini döven baba yakalandı mı?

Son dakika haberi: Gaziantep'te ortaya çıkan şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Şahinbey ilçesinde yaşadığı öne sürülen bir şahıs, 3 aylık bebeğini kucağına alıp acımasızca dövdü. Babalıktan nasiplenmemiş sözde babaY.G., çığlıklar içinde ağlayan savunmasız bebeğin suratıyla kafasına defalarca vurdu. Bir süre sonra bebeğin annesi odaya gelirken, baba hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başladı. Anne ise bebeğini kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı.

Gaziantep'te 3 aylık bebeğini döven baba gözaltına alındı mı?

Söz konusu görüntüler sonrası Emniyet harekete geçti. Gaziantep Valiliği cani babanın gözaltına alındığını belirtirken, talihsiz bebeğin hayati tehlikesinin olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.

29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.’nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."