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Gaziantep’te 2’nci kiraz hasat şenliği düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Ziraat Odaları ve Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifi’nin işbirliğinde düzenlenen 2’nci Kiraz Hasat Şenliği, 436 sayılı Aktoprak Tarım Kredi Kooperatifi’nde gerçekleştirildi.

14 Haziran 2019 Cuma 11:59
Gaziantep’te 2’nci kiraz hasat şenliği düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Ziraat Odaları ve Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifi’nin işbirliğinde düzenlenen 2’nci Kiraz Hasat Şenliği, 436 sayılı Aktoprak Tarım Kredi Kooperatifi’nde gerçekleştirildi.


Şenlikte konuşan Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Aktoprak Tarım Kredi Kooperatifi’nde 2’nci Kiraz Şenliğini düzenlediklerini belirterek, “Bütün ziraat odalarımız, tarım il müdürlüğümüzle birlikte şenliğe katıldık. Büyük bir coşkuyla bu şenliği kutluyoruz. Gaziantep’te, 150 hektarlık bir alanda kiraz üretimi yapılıyor. Bununla birlikte yeni bir eleme sistemi kuruldu. Ayrıca soğuk hava depoları kuruldu. Büyükşehir olarak, 250 çiftçiye 160 ton kiraz gübresi dağıttık. Bunun faydasını gördük, Türkiye de üretilen 530 bin ton kirazın, yıllık 400 tonu, Gaziantep’te üretiliyor. Türkiye’de kiraz üretiminin yüzde 3’ünü Gaziantep karşılamaktadır” dedi.


"Belediyelerimiz büyük destek veriyor”


Şehitkamil ilçesi Sert Çekirdekli Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Enver Yıldız ise, “Birlik olarak 4 seneden bu yana Büyükşehir, Şehitkamil Belediyesi, oda başkanlarımız ve çiftçilerimizin çok büyük desteğini gördük. Geçen sene Fatma Başkanımız 160 ton gübre desteği sağlamıştı. Bu sene de makinalarımız çalışıyor ve satışımızı yapıyoruz. Sağ olsunlar belediyelerimiz büyük destek veriyor” ifadelerini kullandı.


"Büyükşehrin desteğiyle üreticimiz kazanıyor”


Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Gaziantep’te dar bir yüzölçümü olmasına rağmen toprağın verimliliğine dikkati çekerek, “Çeşitli ürünlerimiz var. Tarım işçilerimiz eskiden çevre illere çalışmaya giderdi. Şu anda çiftçimiz kendi ilimizde çalışıyor ve artık yetişemiyorlar.Birçok proje yapıldı. Kiraz birliği için makine alımı yapıldı. Büyükşehir Belediye başkanımız ve Tarım başkanımız sayesinde gübre ve ilaç desteği alabiliyoruz. Bu sayede üreticimizde kazanıyor. Çiftçimize de desteğini Büyükşehir belediye başkanımız asla esirgemiyor” diye konuştu.


Konuşmaların ardından şenliğe katılanlara kiraz ikram edildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:59
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