0553 313 94 23

Gaziantep’te 20 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Gaziantep’te narkotik ekiplerince 20 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

24 Mart 2019 Pazar 15:29
Gaziantep’te 20 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Gaziantep’te narkotik ekiplerince 20 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep genelindeki 20 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Uyuşturucu imalathanesi ve tacirlerine karşı yapılan operasyonda toplam 110 personel ve 2 narkotik köpeği katıldı. Vatan, Münifpaşa, Düztepe, Üçoklar, İstiklal ve Güzelvadi mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonda evler didik didik aranırken 18 şahıs gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda, 15 gram sentetik kannobinoid, 20 gram eroin, 30 gram metamfetamin (ateş-buz), 100 gram esrar, 2 adet tabanca ve tabancaya ait dolu fişekler ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 450 TL para ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslardan 18’nin de hakkındaki yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    1. Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara..
    2. "Sınır tanımaz ifadelerin son..
    3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    4. "İnşallah 1 Nisan'dan sonra bu zaferle..
    5. Gercüş’te üzümün son durumu konuşuldu
    6. Yine düğün yine maganda! 8 yaşındaki..
    7. Çanakkale Şehitlerini Anma Kupası
    8. Galatasaray'da yarın tarihi gün
    9. Traktör altında kalan 2 çiftçi..
    10. Erdoğan mitinge katılanların sayısını..
    11. Gördes’te çiftçiler zararlı böcekler..
    12. Futbolun sultanları karda mücadele etti
    13. İmamoğlu’ndan seçime ilişkin iddialı..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığım resmi..
    15. Musul’daki feribot kazası sonrası..
    16. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Antalya'da
    17. Başkan Mustafa Cengiz basın açıklaması..
    18. Şenkaya Belediye Başkanı Görbil..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığım resmi..
    20. 54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası..
    21. 103 kişi ölmüştü! Vali ve iki..
    22. Başkan Ataç, Türk - İş’e bağlı..
    23. Başkan Ataç engelli bireyler ile..
    24. Mustafa Cengiz, yarın basın toplantısı..
    25. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 25..
    26. Köy basmışlardı... Ölü sayısı 134 oldu!
    27. Ermeniler Türk bayrağını indirdi..
    28. BTSO’dan otomotiv sektörü için yeni..
    29. Sivasspor, Kayserispor maçı..
    30. Karabük Belediyesinden amatör spor..
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında