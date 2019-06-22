Gaziantep'te "2. Geleneksel Hayat Boyu Öğrenme Şenliği"

GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "2'nci Geleneksel Hayat Boyu Öğrenme Şenliği" kapsamında şarkıcı Mümin Sarıkaya konser verdi.

Festival Park'ta düzenlenen konserde sahne alan Sarıkaya, Gaziantep'i çok sevdiğini ve daha önce de kente geldiğini söyledi.

Konserde "Ben yoruldum hayat" ve "Öldüğümü bilmesinler" gibi bilinen eserlerinin yanı sıra yeni parçalarını da seslendiren Mümin Sarıkaya'ya hayranları da eşlik etti.

Sarıkaya, kendisine eşlik eden hayranlarına teşekkür etti.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, yaklaşık 2 saat sürdü.