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Gaziantep'te 15 yaşındaki kızı kaçıran kişi yakalandı

Kaçırdığı kızla birlikte Kahramanmaraş'ta yakalanan kişi, sağlık kontrolü sonrası görüntü almaya çalışan basın mensuplarına "Onu çok seviyorum, aşkım için ölürüm, sevmek suç değildir. Kızın babasının öldürülmesiyle alakam yoktur." açıklamasını yaptı

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:49
Gaziantep'te 15 yaşındaki kızı kaçıran kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 15 yaşındaki kızı kaçırdığı gerekçesiyle aranan kişi, kaçırdığı kızla birlikte Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Alınan bilgiyle göre, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli U.D. (24) ve kaçırdığı S.G'yi bulmak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve akrabaların ifadesine başvuran ekipler, ikilinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Mahallede 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, U.D. ve S.G'yi gözaltına aldı. S.G. ifadesinin ardından çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi.

Emniyete götürülmek üzere sağlık kontrolünden geçirilen U.D. ise hastane çıkışında görüntü almaya çalışan basın mensuplarına, "Onu çok seviyorum, aşkım için ölürüm, sevmek suç değildir. Kızın babasının öldürülmesiyle alakam yoktur." dedi.

3 Kasım'da U.D, S.G'yi kaçırarak Güneş Mahallesi'ndeki evine götürmüş bunun üzerine kızını almak için bu eve giden baba Ercan Gezer, çıkan tartışmada av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı olduğu belirlenen H.K. (23) ise tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:49
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