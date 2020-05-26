Gaziantep'te 1200 nüfuslu Kozdere Mahallesi karantina altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki 400 haneli ve 1200 nüfuslu Kozdere Mahallesi'nde yaşayan E.K., özel hastanede anjiyo oldu. Döndüğü evinde rahatsızlanınca tekrar hastaneye başvuran E.K.'nin yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine E.K., koronavirüs tedavisine alınırken, 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğu filyasyon ekiplerince tespit edilen 48 kişi de evlerinde karantinaya alındı. Dün akşam E.K.'nin evde bakımını üstlenen kızı N.Y. de rahatsızlanarak hastaneye gitti. İslahiye Devlet Hastanesi'nde N.Y. de Kovid-19 testi pozitif çıkınca tedaviye alındı.

Annesinin ardından kızının test sonucunun da pozitif çıkması üzerine İslahiye İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. 48 kişinin evlerinde karantinaya alındığı mahallenin, pozitif vakalarla temas kuranların fazla olması ve salgının yayılımının önlenmesi amacıyla 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Kurul kararının ardından jandarma ekiplerince giriş ve çıkışları barikatlarla kapatılan mahallede sağlık ekipleri kontrol yaptı.

Mahalle camisinin hoparlörleri ile jandarma araçlarıyla karantina kararı, Kozdere Mahallesi'nde yaşayanlara duyuruldu. Kararın ardından mahalleye gelmek ya da mahalleden ayrılmak isteyenlere jandarma tarafından izin verilmezken, ihtiyaçların da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına başlandı.