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Gaziantep'te 1,2 milyon seçmen oy kullanacak

Kentte 1 milyon 227 bin 454 seçmen, 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek- 3 bin 973 sandığın kurulacağı Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak

27 Mart 2019 Çarşamba 13:02
Gaziantep'te 1,2 milyon seçmen oy kullanacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 1 milyon 227 bin 454 seçmen 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

3 bin 973 sandığın kurulacağı Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Gaziantepliler, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 135 bin 595 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Gaziantep'te 1 milyon 227 bin 454 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Gaziantep'teki seçmen sayısı 135 bin 595 kişi arttı.

Gaziantep'te kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014’teki yerel seçimlerde 3 bin 870 sandığın kurulduğu kentte, bu seçimlerde 3 bin 973 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Şahinbey'de

Gaziantep'te en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Şahinbey. 550 bin 463 kayıtlı seçmenin bulunduğu Şahinbey'de bin 680 sandık kurulacak.

Şahinbey'den sonra ikinci sırada bin 398 sandık ve 457 bin 117 seçmenle Şehitkamil, üçüncü sırada da 321 sandık ve 88 bin 298 seçmenle Nizip geliyor.

46 sandık ve 6 bin 861 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Karkamış'ta olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı:Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Nizip 32388 bin 298

Nurdağı 10426 bin 300

Oğuzeli 11820 bin 784

Şahinbey1680 550 bin 463

Şehitkamil 1398 457 bin 117

Yavuzeli 60 13 bin 300

Araban 86 20 bin 714

İslahiye 16043 bin 617

Karkamış44 6 bin 861

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:02
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  4. yerel seçim

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