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Gaziantepliler Berat Kandili’nde camilere akın etti

Berat Kandili dolayısıyla Gaziantepli vatandaşlar, şehrin merkezinde yer alan Ulu Cami’ye akın etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 23:19
Gaziantepliler Berat Kandili’nde camilere akın etti

Yağmurlu havaya rağmen akşam namazının ardından evlerinden çıkan vatandaşlar, Ulu Cami’nin yolunu tutarak sabırsızlıkla yatsı ezanını bekledi. Yatsı ezanıyla birlikte tıklım tıklım dolan camide, cemaat namaz kılıp tüm İslam alemi ve ülkemiz için dua etti. Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik’in de katıldığı Ulu Cami’deki kandil programında yatsı namazından sonra Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cami çıkışında ise hayırsever vatandaşlar tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.Namaz sonrası açıklamalarda bulunan bazı vatandaşlar bu kutlu gecenin özellikle ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temennisinde bulundu. Camiye aileleri ile gelen çocuklar da bu kutlu gecenin coşkusundan ve rahmetinden faydalandı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 23:19
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