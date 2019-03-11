Gaziantepliler baharı THM konseriyle karşıladı Adana’da kurulu bulunan Gaziantep ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneği baharı Türk Halk Müziği konseri ile karşıladı.

Adana’da kurulu bulunan Gaziantep ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneği baharı Türk Halk Müziği konseri ile karşıladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleşen konseri Meral Uysal sundu. Konser öncesi konuşan Gaziantep ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Osman Kaplan, misafirlere hoş geldiniz derken, koroya da başarılar diledi.

Şef Filiz Işık’ın yönettiği koroda Murat Sanalkar, Ali Gören, Hasan Butuk, Emre Behmen, Tolga Kara, Veysel Başözdeş, Barbaros Elkan, Tayfun Arıkoğlu, Ferhan Gültekin, Alican Leblebici, Emre Bakırkal ve İbrahim Başözdeş saz icra heyetinde görev aldı.

İki bölüm halinden sunulan konserin ilk bölümünde 17 türkü, ikinci bölümde ise 15 türkü icra edildi.

Dernek Başkanı Osman Kaplan, sahneye davet edilerek Gaziantep yöresine ait bir barak havası söyledi.

Aliye Kocakaplan, Derya Deniz Tung, Fatma Gecili, Gül Akyar, Gönül Büyükardeş, Hatice Kara, Hazel Aktan, Müzeyyen İşcan, Nazan Akköse, Nevin Özcandan, Sabahat Çalışkan, Sevim Özdek, Zübeyde Özen, Abbas Dehmen, Ali Özgüven, Barbaros Elkan, Ergün Akpınar, Halit Dağdeviren, Hasan Karasaç, Mehmet Özdek, Murat Sanatkar, Nejdet Hügül, Ökkeş Özpınar ve Tayfun Arıkoğlu koroda yer aldı.

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