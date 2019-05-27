Gaziantepli kadınların iftariyelikleri Münbiç'teki Mehmetçik'e ulaştı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AK Parti Kadın Kolları üyelerinin, Suriye'nin Münbiç ilçesinde görev yapan Mehmetçik için hazırlayıp gönderdiği yiyecekler, yerine ulaştı- Gaziantepli Komando Uzman Çavuş Fatih Furkan Ergün, arkadaşlarıyla memleketten gelen iftariyeliklerle yer sofrasında oruç açtıkları anları fotoğraflayarak, ailesine gönderdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde AK Parti Kadın Kolları üyelerinin, Suriye'nin Münbiç ilçesinde görev yapan Mehmetçik için hazırlayıp gönderdiği iftariyelikler, yerine ulaştı. AK Parti İslahiye Kadın Kolları Başkanı Fethiye Erdoğan'ın girişimleriyle Münbiç'te görevli Mehmetçik için teşkilat üyelerince hazırlanan yöresel yemekler, bölgede görevli Gaziantepli Komando Uzman Çavuş Fatih Furkan Ergün'ün babası Sait Ergün tarafından askeri yetkililere teslim edildi. Kilis'in Elbeyli ilçesinde askeri yetkililere verilen iftariyelikler, Münbiç'e ulaştı. Yiyecekler, Komando Uzman Çavuş Ergün tarafından teslim alındı. Arkadaşlarıyla yer sofrası kuran Ergün, ezanla birlikte memleketten gelen iftariyeliklerle oruçlarını açtıkları bu anları fotoğraflayarak, ailesine gönderdi. Ergün, ailesine arkadaşlarının AK Parti Kadın Kolları üyelerine teşekkür ettiğini iletti. İftariyelikler, dün Uzman Çavuş Ergün'ün babası aracılığıyla gönderilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.