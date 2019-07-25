Gaziantep'in yeni üniversitesi: İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Üç üniversitenin ardından yüksek öğrenim cephesinde şehre değer katacak son halka ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Geçen yıl kurulan üniversitenin rektörlüğünü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yürütüyor. Daha önce YÖK üyesi olan Prof Hatipoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ ne 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan atama kararı ile atanmıştı. 8 fakültesi bulunan üniversite bu yıldan itibaren iddialı bölümleri ile adından söz ettirmeye aday. Üniversitede İslami ilimler, Tıp, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Hukuk, Güzel Sanatlar ve Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile bir adet yüksekokul ile iki adet meslek yüksek okulu yer alıyor. Web adresi www.gibtu.edu.tr olan üniversite Şahinbey ilçesinde konumlanıyor.