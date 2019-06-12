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Gaziantep’in ulaşımına İsveç’den ödül

Ulaşım alanında yaptığı birçok proje ve yenilikler ile kent trafiğindeki aksaklıkları asgariye inderin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarının neticesini ödüllendirdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:02
Gaziantep’in ulaşımına İsveç’den ödül

Ulaşım alanında yaptığı birçok proje ve yenilikler ile kent trafiğindeki aksaklıkları asgariye inderin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarının neticesini ödüllendirdi.


İsveç’in başkenti Stockholm’da düzenlenen ‘Dünya Toplu Taşımacılar Zirvesi ve Fuarı’nda iki Türk belediyesine ödül verildi. İstanbul ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada yaptığı projeler ile ödüle layık görüldü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma işletmesini yürüten iştiraki Gaziantep Ulaşım A.Ş (Gaziulaş), bisiklet kiralama sistemi GaziBis’in toplu taşıma ile entegrasyonuna yönelik projesi ödüle layık görüldü.


Toplu taşıma alanında dünyanın en büyük organizasyonu olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından yılda bir yapılan “Toplu Taşıma Zirvesi” bu yıl İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlendi. Zirve kapsamında yapılan proje yarışmasında, Gaziulaş’ın gerçekleştirdiği “GaziBis’in Toplu Taşıma ile Entegrasyonu” başlıklı projesi ödüle layık görüldü. Ödülü Büyükşehir Belediyesi adına Türkiye İsveç Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt Gaziulaş Genel Müdürü Recep Tokat’a verdi.


Projenin özellikleri


Proje kapsamında, şehirdeki bütün toplu taşıma araçlarına binişlerde kullanılan Gaziantep Kart ile yapılan online üyelik sonrası, kartlar GaziBis’te de geçerli hale geliyor. GaziBis’e üye kartlar, bisiklet kiralama sonrasındaki bir saat boyunca belediyeye ait toplu taşıma araçlarına ücretsiz biniş sağlıyor. Proje ile bisiklet kullanımı 3 kat arttı. Bu proje sayesinde hem trafik sıkışıklığı önleniyor hem de çevreci bir ulaşım sağlanmış oluyor. Saatliği 1 TL’den hizmet veren bisikletlerin kullanımının teşvik edilmesini amaçlayan uygulamaya kullanıcılar büyük rağbet gösteriyorlar.


Stockholm’deki fuara Türkiye’den 7 firmanın katıldığı, ancak Gaziantep ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ödüle layık görüldüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:02
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