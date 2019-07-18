Gaziantep'in su sorununu çözecek proje test aşamasında

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gaziantep'in içme suyu ihtiyacını karşılamak için geliştirilen Düzbağ Projesi'nin isale hattında test çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Testlerin tamamlanmasından sonra Gaziantep'e kaynak suyu kalitesinde içme ve kullanma suyu ile endüstriyel su verilecek." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve Türkiye'nin en büyük ikinci içme suyu projesi olan Düzbağ Projesi kapsamında isale hattı tamamlandı ve buraya test amaçlı su verildi. Testlerin bitirilerek şehre suyun verilmesiyle Gaziantep'te içme suyu temin maliyetleri yaklaşık yüzde 75 düşecek.

Düzbağ Projesi ile Göksu Nehri'nden alınacak yıllık 96,60 milyon metreküp su Gaziantep'e iletilecek. Proje kapsamında regülatör, terfi merkezi, isale hattı, iletim hattı, dağıtım hattı ve tünel imalatları bulunuyor.

2017 yılında başlayan inşaat çalışmaları çerçevesinde 81 bin 581 metrelik isale hattının tamamı bitirilerek test çalışmalarına başlandı. Ayrıca proje kapsamında 13 bin 974 metre iletim hattı, 632 metre terfi hattı, 2 bin 659 metre dağıtım hattı, 400 metre mizmilli deplasesi ve 12 bin 78 metre Kartalkaya terfi yenilemesi olmak üzere toplam 111 bin 324 metrelik boru hattı döşendi.

- "Gaziantep suya daha uygun maliyetle kavuşacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli de Düzbağ Projesi'nin "Gaziantep'in çılgın projesi" olduğunu belirterek, "Suriyeli misafirlerimizin de yoğun bir şekilde bulunduğu bu ilimizde içme suyu anlamında sıkıntıya son vermek maksadıyla bu projeyi geliştirdik. Şu an isale hattında test çalışmaları sürüyor. Testlerin tamamlanmasından sonra Gaziantep'e kaynak suyu kalitesinde içme ve kullanma suyu ile endüstriyel su verilecek." ifadelerini kullandı.

Düzbağ Projesi'nde içme suyunun ilk aşamada Göksu Çayı'ndan regülatör vasıtasıyla alınacağı bilgisini veren Pakdemirli, "Bu aşamada Gaziantep suya yüzde 75 mertebesinde daha uygun maliyetle kavuşacak. Düzbağ Barajı'nın bitmesiyle de şehre verilen su yılda 173,60 milyon metreküpe yükselecek ve herhangi bir enerjiye ihtiyaç olmadan Gaziantepli vatandaşlarımız bu suya kavuşmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Düzbağ İçmesuyu İsale Hattı Projesi inşaatında genel iş ilerlemesinin yüzde 90 olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, bugüne kadar proje kapsamında 1,2 milyar lira harcama yapıldığını kaydetti.