Gaziantep'in şampiyon yürüyüşçüleri

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te yaklaşık iki yıl önce atletizmin bir dalı olan yürüyüş sporuyla tanışan 19 kız öğrenci, başarılarıyla dikkati çekiyor.

Birbirlerini örnek alarak yürüyüş sporuna başlayan 9-17 yaşları arasındaki sporcular, kısa sürede elde ettikleri derecelerle göz dolduruyor.

Hem bireysel hem de takım halinde elde ettikleri başarılarla dikkati çeken sporcular, milli sporcu olmanın hayalini kuruyor.

Antrenör Aynur Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüş branşının Gaziantep'te ilk defa tercih edildiğini belirterek, tek sporcuyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Zamanla yetenekli öğrencileri yürüyüşe yönlendirmeye başladığını dile getiren Erdoğan, "Bu branşın bölgede geliştirilmesi konusunda destek geldi. Ağırlıklı olarak kızlarımız tercih etti ve kısa sürede güzel başarılar elde ettiler." dedi.

Erdoğan, sporcularının hem bireysel hem de takım olarak dereceler elde etmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaşları 9 ile 17 arasında değişen sporcularım, kısa sürede il birincilikleri, Türkiye şampiyonlukları elde etti. Aralarında TOHM barajını aşanlar da var. Bu 19 kişiden 4 kişilik kız takımı kurduk. Onlar da Türkiye birinciliği elde etti. Altyapıyı canlandırmaya çalışıyoruz. Sporcuları, küçük yaşta alırsak şekillenmesi, kavraması daha erken oluyor. Yürüyüş, teknik gerektiren bir branş. Sporcuların bir kısmını ben yönlendiriyorum ama küçükler ablalarına özenerek bu branşı seçti."





- Irmak Yılmaz: "Birbirimize destek oluyoruz"





Sporculardan Berra Güven (10) ise yürüyüş yapan sporculardan etkilenerek bu spora başladığını dile getirerek, "Sahada ablaları görünce özendim. Çok ilgimi çekti. Ben de yürüyüşçü olmaya karar verdim. Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Haftada 6 gün antrenman yapıyorum. Bölge birinciliğim var." şeklinde görüş belirtti.

Ayşenur Polat (9) da yürüyüş sporuyla yeni tanıştığını ve çok sevdiğini aktardı. Atletizm sahasının önünden geçerken yürüyüş yapan sporcuları gördüğünü anlatan Polat, "Burada ablaları gördüm. Anneme söyledim ve antrenmanlara gelmeye başladım. İki il birinciliğim var. Türkiye şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.

Irmak Yılmaz (14) da 2 yıldır yürüyüş branşıyla ilgilendiğini kaydetti. İlk yarışında ikinci olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Aynur hocam bu branş için ilk beni seçti. Herkes koşmamı söylüyor ama ben branşımı seviyorum. Dereceler yapmaya başlayınca devam ettirdim. Hem bireysel hem takım derecelerimiz var. Kız takımı olarak birinci olduk. Birbirimize destek oluyoruz. Motivasyonumuzu artırıyoruz. Milli olmak, olimpiyatlarda dereceler almak istiyorum." ifadelerini kullandı.







