0553 313 94 23

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düştü! " Ne olduğunu bilmiyoruz..."

Nurdağı ilçesinin Hamidiye Mahallesi  ormanlık alanında roket parçası olduğu düşünülen enkaz bulundu. 

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:28
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düştü! " Ne olduğunu bilmiyoruz..."

Gaziantep Nurdağı ilçesinin Hamidiye Mahallesi  ormanlık alanında roket parçası olduğu düşünülen enkaz bulundu. Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  olaydan yeni haberdar olduklarını ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini  söyledi.

Enkazı teknik ekiplerin inceleyeceğini belirten Düzgün, "Ne olduğunu  bilmiyoruz. Teknik ekipler enkazı inceleyince sonuç ortaya çıkacak." dedi.

 Mahalle Muhtarı Süleyman Arslan ise enkazın köylüler tarafından  bulunduğunu ve kendisine telefonla haber verildiğini ifade etti.

Konuyu kaymakamlık ve jandarmaya bildirdiğini dile getiren Arslan,  "Enkazın roket parçası olduğunu düşünüyoruz. Jandarma ekipleri olay yerinde  güvenlik önlemi aldı. Teknik ekip bekleniyor." diye konuştu.

  
 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:28
  1. Gaziantep
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    385 kaçak yakalandı
    1. 385 kaçak yakalandı
    2. TOKİ Manisa Akgedik Yunuskent kura..
    3. Terör örgütünün alçak planı ortaya..
    4. Sahte sağlık raporu düzenleyenlere dev..
    5. Bebeklerde gece uykusu düzeni
    6. Ronaldo geldi, Juventus hisseleri..
    7. Iraklı güçler ve Peşmerge'den terör..
    8. Ankara'da önce poşetleri taşıdı, sonra..
    9. Manisa Akgedik Yunuskent TOKİ kura..
    10. IMF, Türkiye tahminini açıkladı
    11. AK Parti Pazaryeri İlçe başkanı istifa..
    12. FIFA duyurdu! Quaresma en iyiye aday
    13. Trafik kazaları MOBESE kameralarına..
    14. TOKİ Manisa kura çekim sonuçları!
    15. Uluslararası Para Fonu, Türkiye büyüme..
    16. Hindistan'da muson yağmurları..
    17. ABD S-400'leri neden istemiyor?
    18. Mbappe'den anlamlı hareket
    19. Samsun'da depoda park halinde bulunan..
    20. Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı..
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...