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Korona Virüs

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 3 günde yüzde 50 koronavirüs artışı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs vakaları son 3 günde yüzde 50 artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 16:06:00 -
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 3 günde yüzde 50 koronavirüs artışı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 8 Nisan’da ilk vakanın görülmesi ile son 3 güne kadar 14 vaka kaydedilmişti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi ile vefat edenlerin sayısı ise 3’e ulaştı.

Yaklaşık bir hafta süre içerisinde hiçbir vaka görülmemesinden sonra son üç günde 8 vaka görüldü. Bundan üç gün önce İslahiye’de görülen toplam vaka sayısı 14 iken, şuan itibari ile korona virüs salgınına yakalanan kişi sayısı 22 oldu.

490 kişi karantina altında

İslahiye İlçesinde tedbirlere uymayan pozitif bir vaka ile temas kuran 490 kişi çeşitli sebeplerden dolayı karantina altında takibi devam ediyor.

Ekipler gece gündüz çalışıyor

Tüm uyarılara rağmen tedbiri elden bırakan vatandaşların duyarsızlığı sonucu vaka sayıları artmaya devam ediyor. Vakaların artması Sağlık çalışanlarının işlerini zorlaştırmakla kalmıyor hayati risk taşıyor. Bunların başında gelen İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından oluşan filyasyon ekibi vakanın görüldüğü adrese gidip pozitif ve temaslı kişilerle muhatap olmak zorunda kalıyorlar. Vakanın görüldüğü saate bakılmaksızın ikamete giderek çalışmalarını tamamlıyorlar.

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