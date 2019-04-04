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Gaziantep’in en hızlıları

Birçok spor faaliyetlerine ev sahipliği yapan Akkent Spor Köyü bu Gaziantep’in en hızlı atletlerini ağırladı.

04 Nisan 2019 Perşembe 15:25
Gaziantep’in en hızlıları

Birçok spor faaliyetlerine ev sahipliği yapan Akkent Spor Köyü bu Gaziantep’in en hızlı atletlerini ağırladı.


Çeşitli yarış gruplarının katılımıyla gerçekleşen Gaziantep’in En Hızlısı Yarışması’nda sporcular dereceye gire bilmek için kıyasıya mücadele ettiler.2.553 sporcunun katıldığı müsabakalarda 2005 ve 2010 doğumlu sporcular yarıştı. Yarışmanın startını Gaziantep Valisi Abdullah Gül verirken, yarışmalar 2 gün sürdü.


"Spor yapmaları için gençlerimizi destekliyoruz"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sporu kalkındırmak için önemli çalışmalara imza attığını belirterek, “Gaziantep’te ve Şahinbey’de sporun ilerlemesi ve her yaştan vatandaşlarımızın spor yapabilmeleri için önemli projelere imza attık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kitap okuma ve spor yapma alışkanlığı kazanmaları adına onların her zaman yanında olduk. Akkent Spor Köyümüz 86.500 m2 alan üzerine kurulu. İçerisinde halı sahalar, basketbol ve voleybol sahaları, kapalı spor salonu, okçuluk, ampute sahası, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla herkesin spor yapabileceği bir mekan. Burada her yaştan vatandaşımız kendine göre yapacağı bir spor dalı mutlaka bulabilecektir. Bu yarışmada da dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Kendi kategorisinde dereceye giren ilk 10 sporcu madalyanın yanı sıra Şahinbey Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 15:25
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