Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e tebrik telgrafı gönderdi.