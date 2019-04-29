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Gaziantep’in cazibe merkezi Şahinbey

Şahinbey Belediyesi Gaziantep’in tarihi mekanlarının restore ederek turizme kazandırmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

29 Nisan 2019 Pazartesi 14:36
Gaziantep’in cazibe merkezi Şahinbey

Şahinbey Belediyesi Gaziantep’in tarihi mekanlarının restore ederek turizme kazandırmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Kadim şehir Gaziantep’in yıllara yenik düşen yapıları ve bu yapıların tekrardan aslına uygun hale gelmesi için Şahinbey Belediyesi restorasyon çalışmalarına gece gündüz demeden aralıksız olarak devam ediyor.


Restorasyonlar ile ilçemizi turizme kazandırıyoruz


Şahinbey Bölgesi’nde tarihi yapılarının restorasyonunun hız kesmeden devam ettiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “İlk restorasyonumuz Gümrük hanıydı. Burayı 9 ay gibi kısa sürede tamamladık ve yaşayan müzeye dönüştürdük. Daha sonra tarihi Bostancı Mektebi’nin restorasyonunu gerçekleştirdik ve orayı kültür evi olarak hizmete sunduk. Şehreküstü bölgesinde 11.6 kilometre sokak sağlıklaştırması çalışması yaparak oradaki tarihi konakların hepsinin restorasyonuna başladık şu anda bir kısmı bitti bir kısmı da devam ediyor. Eski Savaş müzesi tamamen çökmek üzereydi çevresindeki evleri de satın alıp genişleterek restorasyonunu tamamladık. Milli Mücadele Müzesi olarak hizmete sunduk. Kılınçoğlu, Delbes mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bundaki amacımız mahallenin altında çökme riski olan mağaraları restore ederek turizme kazandırmak. Mecidiye Han’ı şehrimizin kültür merkezi haline getirmek için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 14:36
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