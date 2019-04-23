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Gaziantep'e "Tropik Kelebek Bahçesi"

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi bünyesinde açılan Tropik Kelebek Bahçesi'nde ziyaretçiler, Filipinler'den getirilen rengarenk kelebekleri doğal ortamlarında görebilecek

23 Nisan 2019 Salı 18:17
Gaziantep'e "Tropik Kelebek Bahçesi"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Hayvanat Bahçesi bünyesinde kurulan "Tropik Kelebek Bahçesi" ziyarete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kelebek bahçesinin açılışını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaptıklarını belirterek, çocuklarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu anlatan Şahin, "99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında ilk meclisimiz açıldı, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' denildi. O gün bir güzellik daha yaşandı. Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı ilan edildi. Bugün dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Tropik Kelebek Bahçesi'ni açıyoruz. İçinde kelebeklerin sevdiği bitki çeşitliliği var. Hakikatten çok güzel bir bahçeyi açıyoruz. Çocuklarımıza ve şehrimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Vali Davut Gül de şehirde çok güzel hizmetler yapıldığını vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyemiz sadece insanı değil canlıları da merkeze alan anlayışını bir kez daha ortaya koydu. Açtığı kelebek bahçesiyle şehrimize önemli bir mekan kazandırdı. Gaziantep'te nereye baksanız çocukların, gençlerin ve kadınların vakit geçirecekleri mekanlar var." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından bahçeyi gezen Gül ve Şahin, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler'den bilgi aldı.

Yaklaşık 1,5 dönüm arazi üzerine kurulan bahçede, 50 türden bin 500'e yakın kelebek bulunuyor. Özel oluşturulan alanda, kelebekler yapay tropik iklimlendirmeyle kolaylıkla yaşamlarını sürdürecek.


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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 18:17
  1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  2. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin
  3. Tropik kelebek bahçesi

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