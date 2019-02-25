Gaziantep’e trafik kazası: 1 ölü Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Park Fırat Dinlenme tesisi yakınlarında B.H idaresindeki 10 SP 444 plakalı araç, Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 03 BP 985 plakalı araca çarptı. Kazada ağır yaralanan B.H., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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