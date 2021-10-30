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Gündem Gaziantep’e giden TIR alev alev yandı: Yanan dorse kullanılamaz hale geldi
Gündem

Gaziantep’e giden TIR alev alev yandı: Yanan dorse kullanılamaz hale geldi

Çorlu’dan Gaziantep’e gitmek üzere yola çıkan 63 ZD 065 plakalı TIR, Kuzey Marmara Otoyolu’nda alevlere teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 19:16:00 -
Gaziantep’e giden TIR alev alev yandı: Yanan dorse kullanılamaz hale geldi

63 ZD 065 plakalı TIR'ın sürücüsü, Çorlu’dan aldığı köpük hammaddesini Gaziantep’e götürmek için yola çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı mevkii Ankara istikametinde giden TIR'ın, lastikleri saat 16.30 sıralarında yanmaya başladı.

Şoförün yangın tüpüyle müdahalesi sonuçsuz kalınca alevler TIR'ın dorse kısmına sıçradı. Hammaddenin de alev almasıyla yangın kısa sürede büyüyerek tüm dorsesi sardı. Yangının büyümesi üzerine şoför TIR'ı dorseden ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan dorse ve yola akan hammadde yüzünden Kuzey Marmara Otoyolu trafiği Ankara yönüne tamamen kapandı.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yanan dorse kullanılamaz hale geldi.

Yola dökülen hammaddenin iş makineleriyle temizlenmesinin ardından trafik kontrollü olarak açıldı.

Yangın nedeniyle kapanan yolda kalan sürücülerden Erdal Topkara, "TIR’ın peşinden geliyorduk. 2 saattir burada kaldık. Çok geç müdahale edildi." dedi.

 

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