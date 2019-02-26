Gaziantep'e arkeoloji enstitüsü kuruluyor

GAZİANTEP (AA) - Avrupa Birliği (AB) desteğiyle hayata geçirilecek Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, enstitünün hizmet vereceği alanda incelemelerde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep ziyareti sırasında halka seslendiği konakla tarihi Kendirli Kilisesi'ni kapsayan alanda enstitünün kurulmasıyla ortak kültürel miras değerlerinin araştırılması, korunması, tanıtımı yoluyla Türkiye ve AB arasındaki kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesi, sivil toplum diyaloğunun artırılması hedefleniyor.

Projede kütüphane, laboratuvar, eğitim ve danışmanlık birimleri yer alacak.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, barışçıl ilişkilerin sürdürülebilmesi için kültürel değerlerin iyi kullanılması gerektiğini söyledi.

Bu anlamda kurulacak enstitünün önemli bir misyon üstlenebileceğine işaret eden Berger, enstitünün kuruluş yeri olarak Gaziantep'in tercih edilmesinin ise tesadüf olmadığına dikkati çekti.

Berger, sosyal ve kültürel açıdan Gaziantep'in önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu şehirde arkeoloji enstitüsünün açılmasının çok güzel sonuçları olacaktır. Enstitü, kültürel ortak değerleri korumak adına kuruldu. Kadim Anadolu kültürünü koruma ve toparlama adına önemli bir merkez hazırlayacağız. Bu çalışma, ortak bir araştırma enstitüsü olacak. Gençleri yetiştirip eğitecek. AB ile Türkiye arasında arkeolojik iş birliklerini artırma konusunda da önemli bir adımı atmış oluyoruz. Gaziantep'in uluslararası iş birliğinin merkezi haline gelmesi adına da güzel bir adım atmış olacağız."

Berger, kültürel mirasın kalkınma habercisi olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de birçok kültürel projeye destek vermeye çalışıyoruz. Tüm bunlar da kültürel mirası korumak ve geleceğe taşımak adına önemli. Bu çalışmalarımız incelendiğinde de AB-Türkiye iş birliğinin ayak izlerini göreceksiniz."

- "Bir iddiamız daha var, o da arkeoloji başkenti olabilmek"

Vali Davut Gül ise Gaziantep'in önemli bir kültürel alan derinliğine sahip olduğunu, o yüzden kurulacak enstitünün de daha anlamlı hale geleceğini vurguladı.

Bundan sonraki süreçte arkeolojinin dünya çapındaki çalışmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanacaklarını anlatan Gül, bu açıdan zaman kaybetmeden çalışıp, Gaziantep'i arkeolojinin merkezi haline getirmek istediklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 4 yıllık emeğin sonucunu Türkiye ve dünya toplumlarıyla paylaştıklarını ifade etti.

Şehirlerin medeniyetlerin aynası ve beşiği olduğunu, Anadolu'nun da büyük bir zenginliği bünyesinde barındırdığını dile getiren Şahin, "Bugün bu coğrafyada, bereketli hilalin ortasındayız. Dünyanın en eski medeniyetlerinin barındığı bu topraklarda açılacak enstitü de bu anlamda çok önemli." dedi.

Şahin, söz konusu enstitü için önemli bir bina seçtiklerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e geldiğinde halka seslendiği binayı enstitüye ayırdıklarını belirtti.

Gelenekten geleceğe, yerelden evrensele anlayışıyla kentteki tüm eserleri restore ederek yaşayan merkezler haline getirmek istediklerini dile getiren Şahin, bu anlamda hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Gaziantep'in dünya tarafından tescilli "lezzet başkenti" olduğunu kaydeden Şahin, "Artık bir iddiamız daha var, o da arkeoloji başkenti olabilmek. Bunun için de ciddi çalışmalar yapacağız. Atalarımızdan aldığımız mirası geleceğe taşıyacağız. Medeniyet kodlarına yeniden dönmemiz, birlikte yaşam kültürünü yeniden bu coğrafyaya taşımalıyız." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu da 7,5 milyon avroluk AB fonuyla hayata geçirilen projenin 540 günlük sözleşme süresince enstitünün anlamlı bir tarihe sahip binada arkeoloji dünyasına kazandırılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından "Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Neden Gerekli?" başlıklı panel düzenlendi.