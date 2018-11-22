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Gaziantep'de iş yerinden hırsızlık

Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

22 Kasım 2018 Perşembe 18:09
Gaziantep'de iş yerinden hırsızlık

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeditepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayıp uzaklaşan araç, polisin takibi ile Binevler Mahallesi Üniversite bulvarı mevkisinde durduruldu.

Ekipler, araçtan inerek kaçmaya çalışan Y.K. ve S.K'yı yakaladı.

Araçta yapılan aramada, bir iş yerinden çalındığı belirlenen 2 bilgisayar, 2 bilgisayar adaptörü, televizyon, kayıt cihazı, modem cihazı, şarj cihazı ile çeşitli delici ve kesici aletler ele geçirildi.

Gözaltına alına 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.



Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:09
  1. Gaziantep
  2. HIRSIZLIK
  3. kovalamaca

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