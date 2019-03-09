0553 313 94 23

Gaziantep, zerrin özer’le coştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk pop şarkıcısı Zerrin Özer konseri, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:42
Gaziantep, zerrin özer’le coştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk pop şarkıcısı Zerrin Özer konseri, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katıldığı konsere, yoğun katılım oldu. Şarkıcı Zerrin Özer, Başkan Şahin’in diğer siyasilerden ayrı bir yeri olduğunu, çalışmalarını takdir ettiğini dile getirdi. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Özer, "Bize her gün kadınlar günü" dedi.


Annesinin Gaziantepli olduğunu hatırlatan Özer, “Hayatta iken Gaziantep aşkıyla büyüttü beni ve hiçbir memleketi Antep’inden üstün kabul etmedi. Sabah ilk uçakla buraya gelirken çok duygulandım. Gaziantep’e uzun zamandır gelmiyordum. Anacığımın memleketine ve sizlere kavuştum. Gaziantep’te olmaktan büyük bir gurur duydum” diye konuştu.


Sevilen şarkılarıyla izleyicileri mest eden Zerrin Özer, sık sık istek parça aldı, salondakilerle sohbet etti.


Yaklaşık 2 saat süren konserde sanatçı Özer’e çiçek ve kutnu şal hediye edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:42
  1. konser
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Memur-Sen’den kadınlar için farkındalık programı
    1. Memur-Sen’den kadınlar için..
    2. Beşiktaş ile Konyaspor arasında 36...
    3. Hatayspor, Eskişehirspor maçının..
    4. Kaymakam Arslan’dan TCG Kaş’a ziyaret
    5. Efeler Belediyesi İncedal’ın hayalini..
    6. Gençlerbirliği'nde 2. İbrahim Üzülmez..
    7. Milaslı güreşçiler Türkiye şampiyonu..
    8. İHH’dan İdlib’e Hayır Mağazası
    9. Bursa’ya 24 saat yaşayan muhteşem bir..
    10. Özdemir’den Turgut Özal ve Adnan..
    11. Milas’ın satranç başarısı
    12. Kocaispir: “Güçlü Türkiye’nin mimarı..
    13. 60 yıllık ressam fırça darbeleriyle..
    14. Güvenlik görevlisi alımı İŞKUR |..
    15. Yıllar sonra gelen flaş itiraf! "Necip..
    16. Fırat Kalkın bölgesinde saldırı!..
    17. Belediye başkanı adayı tekerlekli..
    18. -DPÜ’DE Dünya Kadınlar Günü ödülleri..
    19. Kocaeli Türküleri yeniden hayat buldu
    20. Beşiktaş Sompo Japanlı oyuncuların..
    21. Kocaeli’nde çiftçiler bilgilendi
    22. Dünya Kadınlar Günü’nde Bayrampaşa’da..
    23. MSP'den Cezayir'deki seçimlere boykot
    24. Bakan Soylu: "İHA’lara Mayıs’ta bir..
    25. İsmet Akın’dan Germencik’te miting..
    26. Kamuya 40 bin personel alınacak! İşte..
    27. ‘5. Ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği..
    28. TOBB Bilecik İl Genç Girişimciler İcra..
    29. Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya..
    30. Göksu, seçim startını verdi
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı