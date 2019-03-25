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Gaziantep yüzme tarihinde bir ilk daha

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı; Türkiye Arena Uzun Kulvar 13 Yaş Bayan,13-14 Yaş Erkek Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası ve 13 Yaş kadın Comen Milli Takım Seçme Müsabakalarından 14 madalya ile döndü.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:16
Gaziantep yüzme tarihinde bir ilk daha

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı; Türkiye Arena Uzun Kulvar 13 Yaş Bayan,13-14 Yaş Erkek Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası ve 13 Yaş kadın Comen Milli Takım Seçme Müsabakalarından 14 madalya ile döndü.


Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığınca 22-24 Mart 2019 tarihleri arasında Mersin Olimpik Kapalı Yüzme havuzunda gerçekleştirilen Türkiye Arena Uzun Kulvar 13 Yaş Bayan, 13-14 Yaş Erkek Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası ve 13 Yaş Bayan Comen Milli Takım Seçme Müsabakalarında yeşil-siyahlı altın kulaçlar, Gaziantep yüzme tarihinde bir ilke daha imza attı. 6 sporcu, 1 antrenör ile kulvarlarda yerini alan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı, Mix Bayrak yarışında madalya alarak Gaziantep yüzme tarihinde bir ilki yaşattı. 100 Metre Karışık Bayrak 13-14 Yaş Mix (Erkek-Bayan) kategorisinde 04.43.70’lik derecesiyle Yıldızlar Türkiye 4.’sü olan Kaan Efe Kaya, Toprak Can Şahin, Elif Yaren Konaç ve Diclesu Serpolat’tan oluşan mix takım yarış sonrasında büyük sevinç yaşattı. Farklı kategorilerde de ödül kürsüsü sevinci yaşayan altın kulaçlar, ödüllerini Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın’ın elinden aldı.


İlklere imza atmak gurur verici


Yarışlar sonrasında değerlendirmelerde bulunan Alleben Yüzme Havuzları Genel Koordinatörü ve Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Cengiz Bingül, Gaziantep adına yüzme branşında bir ilki daha gerçekleştirmenin gurur verici olduğunu ifade etti. Bingül, “Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığınca 22-24 Mart 2019 tarihleri arasında Mersin Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Türkiye Arena Uzun Kulvar 13 Yaş Bayan,13-14 Yaş Erkek Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası ve 13 Yaş Bayan Comen Milli Takım Seçme Müsabakalarından sporcularımız, 14 madalya ile dönüyor. Bu başarılardan bizim için en anlamlısı takımımızın, 100 Metre Karışık Bayrak 13-14 Yaş Mix (Erkek-Bayan) kategorisinde 04.43.70’lik derecesiyle Yıldızlar Türkiye 4.’sü olması. Bu sonuç; Gaziantep yüzme tarihi adına bir ilk. Bizleri en iyi şekilde temsil eden ve bu büyük başarıları elde eden tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun Gaziantep ve Türk sporuna kazandırdığı Alleben Yüzme Havuzlarından Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcular yetişti. Sporcularımız birçok rekora ve takım halinde başarılara imza attı. Her yarışta her organizasyonda bunlara yenilerini eklemek, başarı karnemize yenilerini eklerken, bunları ilklerle süslemek gurur verici. Bizlere destek veren Başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:16
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