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Gaziantep ve Gazzeliler birlikte iftar açtı

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27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:39
Gaziantep ve Gazzeliler birlikte iftar açtı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nin "Ramazanı Yaşat" sloganıyla yürüttüğü 2019 çalışmaları kapsamında Gaziantep’in Şahinbey ilçesi ve Gazze’de kurulan Kardeş İftar Sofralarında birlikte iftar açıldı


Yedi Başak, Şahinbey Belediyesi’nin de destekleri ile Gazze halkına Ramazan yardımlarını sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi’nin Şehreküstü Konakları’nda kurduğu ve günlük 4000 insanın iftarını açtığı sofralarda aynı anda Yedi Başak Derneği’nin organizesi ile de Gazze’de 2000 kişi toplandıkları statta iftarlarını açtı. Yedi Başak kurduğu kardeşlik köprüsü ile ezana yakın iki şehri birbirine bağladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yedi Başak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, Araştırmaca-Yazar Recep Songül ve çok sayıda davetli iki kardeş şehrin iftarını birlikte yaptı. Araştırmaca-Yazar Recep Songül, iftar programının hem sunumunu, hem de yapılan konuşmaların tercümelerini gerçekleştirdi. Gazze’de bulunan Yedi Başak ekibi; “Buradaki insanların Türkiye sevgisini görmelisiniz.İnsanlar evlerine sokaklara Türk Bayrağı asıyorlar. Filistin davası ve Kudüs için Gazze halkı burada mücadele ederken Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın desteklerini sürekli yanlarında görmeleri onları Türkiye’ye müteşekkir kılıyor.” Dedi.


Gazze-Gaziantep Şahinbey Kardeş Şehirdir


Yedi Başak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut yaptığı açıklama ile Gaziantep Şahinbey ve Gazze arasındaki kardeşliğe vurgu yaptı. Bulut; “Filistin bütün Müslümanların ortak meselesidir. Biz Yedi Başak olarak mazlum Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimizinyanlarındayız. Mazlum Filistin halkına ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırmaya çalışıyoruz. Onların onurlu ve kararlı dik duruşlarında yeterli desteği vermeye çalışıyoruz. Bugün de Şahinbey Belediyemiz ile Gazze’de gerçekleştirdiğimiz iftar programı ile iki kardeş şehrimizi birbirine bağladık. Gazze-Gaziantep Şahinbey Kardeşliğini daha da güçlendirmeye çalıştık.” Şahinbey Belediye Bşk. Mehmet Tahmazoğlu Gazze’de iftarlarını açanlara seslendiği konuşmasında Türkiye olarak onların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Tahmazoğlu; “Filistinli kardeşlerimiz şunu unutmasın ki kalbimiz, gönlümüz, duamız sizlerle beraber. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye’deki tüm kardeşlerimiz sizlerin duacısı, destekçisi Allah sizlerin yar ve yardımcısı olsun. Belediye olarak Filistin’in, Gazze’nin ve Mescid-i Aksa’nın Müslüman kardeşlerimizinyanında olduğunu vurguluyor ve desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Yedi Başak Derneğine bu anlamlı etkinliği yürüttükleri için teşekkür ederim.” diyerek duygularını paylaştı. İftara katılan bir Filistinli ise, “Birçok peygambere vatan olmuş bu mübarek topraklarda Siyonist İsrail tüm Filistinlilere zulmediyor. 12 yıldan beri acımasız bir ambargo uyguluyor. Topraklarımızı işgal ediyor, çocukları kadınları yaşlıları öldürüyor, evlerimizi bombalıyor. Biz tüm bu katliamlara, zulümlere karşı topraklarımızı savunuyoruz, Milli mücadele veriyoruz. Şehitler veriyoruz gazi oluyoruz ama mücadelemize devam ediyoruz. Tıpkı Beraberce Çanakkale’de haçlılara karşı savaştığımız gibi .Tıpkı Gaziantep savunmasında Şahinbey’in, Şehitkamil’in, Karayılan’ın savaştığı gibi bizde ezanımızı vatanımızı namusumuzu savunuyoruz” dedi. İsrail tarafından kara, deniz ve havadan kuşatma altında bulunan Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize desteklerini esirgemeyen Gaziantep halkı yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünde tebessüme vesile oluyor. Aileler Türkiye’den gelen yardımlarla iftarlarını açmanın mutluluğunu yaşadı ve Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ile Şahinbey Belediyesi’ne şükranlarını ilettiler.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:39
  1. doğa

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