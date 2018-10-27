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Davut Gül kimdir? Gaziantep valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. 1 Haziran 2016 tarih ve 2016/8864 sayılı kararname ile de Sivas Valisi olarak atanan Davut Gül Gaziantep Valiliğine atandı. Peki Davut Gül kimdir? Davut Gül nereli ve kaç yaşında? Davut Gül hangi görevlerde bulundu? İşte Davut Gül biyografisi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 17:31
Davut Gül kimdir? Gaziantep valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine atandı. Peki Davut Gül kimdir? Davut Gül nereli ve kaç yaşında? Davut Gül hangi görevlerde bulundu? İşte Davut Gül biyografisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor. Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi.

Davut Gül kimdir?

1974 yılında Erzurum Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 - 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı. Türk İdareciler Derneği tarafından 2009 yılında Yılın Kaymakamı seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü. Gördes ve Şarkışla Kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 1 Haziran 2016 tarih ve 2016/8864 sayılı kararname ile de Sivas Valisi olarak atanmıştır. Davut Gül, evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 17:31
  1. Karaman
  2. Sivas
  3. Muğla
  4. Kırklareli
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Gümüşhane
  8. Erzurum
  9. Ankara
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