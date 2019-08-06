Gaziantep Üniversitesi’nin İSG alanındaki e-öğrenme platformu yayında

Gaziantep Üniversitesi’nin Avrupa Birliği destekli projelerinden olan İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için iş sağlığı ve güvenliği üzerine uygulanabilir bir müfredat oluşturma projesi kapsamında hazırlanan ve tüm kullanıcıların faydalanabileceği e-öğrenme platformu ve mobil aplikasyonu yayımlandı.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen program Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. 2017 yılından bu yana İş Sağlığı Güvenliği üzerine yürütülen projenin etkinliğinde konuşan Proje Uzmanı Şehnaz Sakıcı, projenin eş zamanlı olarak Türkiye, Almanya, Polonya, Slovenya ve İspanya’da bulunan ulusötesi ortaklarla yürütüldüğünü belirtti.

Sakıcı, “Yaklaşık 2 yıllık bir süreç sonunda bugün gerçekleştireceğimiz bu etkinliğin amacı proje kapsamında iş sağlığı ve güvenliği üzerine hazırlanan ihtiyaç analizi ve ülke raporu, müfredat çalışması, e-öğrenme platformu ve mobil aplikasyon uygulamalarının siz değerli katılımcıların bilgisine sunmaktır. Sadece Gaziantep şehrimizle sınırla kalmayan ve geniş çaplı bir kullanım olan e-öğrenme platformu ve mobil aplikasyon uygulaması ile iş sağlığı ve güvenliği üzerine ihtiyaç duyulan çok önemli bir boşluğun doldurulmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Oğuzeli MYO Müdürü ve Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karahan ise, iş sağlığı ve güvenliğinin meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemek üzere alınan tedbirlerin bütününü kapsadığını belirtirken, “Biz de bu amaçlı çalışmaları başlattık. Böylelikle bir farkındalık oluşturmak istedik. Projemiz ile 2 yılda 4 ülkede toplantılar düzenledik.Çalışma Bakanlığı ile Genç İş Sağlığı Güvenliği adı altında bir toplantı gerçekleştirdik. Çalışma Bakanlığı ile aynı doğrultulu protokoller yapıldı ve sonucunda bir eğitim müfredatı oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi’nin başta Avrupa Birliği Projeleri olmak üzere, çok uluslu birçok projenin içerisinde yer aldığını belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, “Üniversite olarak AB projeleri ve diğer uluslararası projelerden en fazla pay alan ve proje üreten üniversitelerin başında geliyoruz. Bu tabi ki bizi mutlu ediyor” ifadelerine yer verdi.

Dünya’da 3 milyarın üzerinde çalışan bulunduğunu ve İLO sözleşmeleri gereği de bu çalışanların mutlaka belli standart şartlar içerisinde mekansal, fiziksel veya ruhsal sağlık olarak da belli şartları tamamlamaları gerektiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, konuşmasının devamında, “İnsanların çalışma ortamları hazırlanırken belli protokollere uymak gerekiyor. Aynı zamanda İş Sağlığı Uzmanları yetiştirirken de standart belli bir programların yapılması lazım. İşte Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksek Okulumuz bu Avrupa Birliği Projesiyle standart bir program hazırlanma yolunda büyük bir adım atmış oldu. Çalışan her bir insan bizim için çok değerli ve aynı zamanda hiçbir ferdimizi de asla ihmal etmemek gibi bir felsefeye sahiptir Türkiye Cumhuriyeti. Özellikle dijital çağa doğru geçiş sürecinde aynı zamanda mobil uygulamalarla sıkı takip ve müfredat programı uygulamak da bu çalışmanın amacıydı. Bu amaca da hizmet ettikleri ve aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerine öncülük ettikleri için proje yöneticisi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Güvenliğin İnsan Hayatına İz Düşümü sloganıyla yola çıkan etkinliğin son bölümünde ise konuşmaların ardından sunumlara geçildi. Proje yürütücüsü Öğretim Görevlisi Derya Çevik Taşdemir sunumunda proje ile ilgili detaylı bilgilere yer verirken, proje yürütücüsü Öğretim Görevlisi Gülsüm Günbala Güven ise e-öğrenme platformu ve mobil aplikasyonun kullanımına ilişkin teknik bilgi verdi. Güven, merak edenlerin proje detaylarına ve e öğrenme platformuna ulaşmak için: www.mepohs.com adresini kullanabileceklerini vurguladı.

Etkinliğe, İSG alanında çalışan profesyoneller, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra, proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Filiz Çayırağası, EMO Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, İLO’nun SADA Kadın Merkezi’nden çok sayıda Suriyeli kadın katıldı.