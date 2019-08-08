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Gaziantep Üniversitesi Besyo özel yetenek sınav sonuçları 2019

Gaziantep Üniversitesi özel yetenek sınav sonuçları 2019. YKS tercihleri sona ermesiyle birlikte üniversite adaylar YKS tercih sonuçlarını bekliyordu. ÖSYM YKS 2019 tercih sonuçları açıklamasıyla birlikte üniversite adaylarını şimdi de üniversite ve KYK yurt kayıtları heyecanı sardı. besyo taban puanları da merak edilmekte. YKS sınav sonuçları açıklandı. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu taban puanları merak edilmekte. Gaziantep Üniversitesi Besyo kesin kayıt tarihleri ne zaman? Gaziantep Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019, Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları, Gaziantep Üniversitesi Spor Yöneticiliği taban puanları…

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:55
Gaziantep Üniversitesi Besyo özel yetenek sınav sonuçları 2019

Gaziantep Üniversitesi özel yetenek sınav sonuçları 2019. YKS tercihleri sona ermesiyle birlikte üniversite adaylar YKS tercih sonuçlarını bekliyordu. ÖSYM YKS 2019 tercih sonuçları açıklamasıyla birlikte üniversite adaylarını şimdi de üniversite ve KYK yurt kayıtları heyecanı sardı. besyo taban puanları da merak edilmekte. YKS sınav sonuçları açıklandı. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu taban puanları merak edilmekte. Gaziantep Üniversitesi Besyo kesin kayıt tarihleri ne zaman? Gaziantep Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019, Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları, Gaziantep Üniversitesi Spor Yöneticiliği taban puanları…

Gaziantep Üniversitesi özel yetenek sınav erkek aday listesi için tıklayınız

Gaziantep Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000

Antrenörlük Eğitimi: 250.000

Spor Yöneticiliği : 250.000

Milli : 150.000

Engelli : 100.000

Gaziantep Üniversitesi özel yetenek sınav sonuçları için tıklayınız

YKS 2019 Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:55
  1. Gaziantep Üniversitesi Besyo özel yetenek sınav sonuçları
  2. Gaziantep Üniversitesi Besyo kesin kayıt tarihleri ne zaman?

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