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Gaziantep Üniversitesi AB Projesiyle Abdullah Kepkep İlkokulu’nda

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus Plus Hibe Programı kapsamında finanse edilen “Çocuklarının Eğitimle İlgili Sorunlarına Çözüm Sağlamak Amacıyla Mülteci Velilere Öğrenme Becerileri Kazandırma” projesi Abdullah Kepkep İlkokulunda Suriyeli ebeveynlerle buluştu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:35
Gaziantep Üniversitesi AB Projesiyle Abdullah Kepkep İlkokulu’nda

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus Plus Hibe Programı kapsamında finanse edilen “Çocuklarının Eğitimle İlgili Sorunlarına Çözüm Sağlamak Amacıyla Mülteci Velilere Öğrenme Becerileri Kazandırma” projesi Abdullah Kepkep İlkokulunda Suriyeli ebeveynlerle buluştu.


Gaziantep Üniversitesi koordinatörlüğünde 2017 yılından bu yana devam eden ve alanında ilk olan projeyle yerelde Suriyeli, yurt dışında ise proje ortağı ülkeler İspanya, Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerindeki mülteci ebeveynlerin çocuklarının eğitimlerine devam ederken yaşadıkları uyum ve adaptasyon sorununa çözüm olacak bir modül geliştirmeyi amaçlanıyor.


Eğitim modülünün hazırlanmasının ardından seçilen pilot okullarda odak grup çalışmalarına başladıklarını belirten Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Çapan, “Belirlenen pilot okullarda 50’den fazla ebeveyn ile bu çalışmaları gerçekleştirdik. Oldukça ilgi gören bu çalışmalar esnasında ebeveynlerden olumlu geri dönüşler aldık” dedi.


Çalışmalar kapsamında mülteci ebeveynlerin çalışmalar hakkında bilgi sahibi olması ve eğitim modülüne katılan ebeveynlerin sayısını arttırmak amacıyla yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Çapan, “Bu çalışmaların bir durağı olarak Abdullah Kepkep İlkokulundaki Suriyeli ebeveynler ile bir araya geldik. Organizasyon noktasında projemizin yerel ortaklarından Gaziantep Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü destek olurken; bir diğer ortağımız Kayra Yöneylem ve Danışmanlık Temsilcisi Ayşe Yıldız Köroğlu da ebeveynlere yönelik konuşmasıyla etkinliğe katılım sağladı” diye konuştu.


Etkinlik kapsamında ayrıca ebeveynlere, hazırlanan eğitim modülüne nasıl ve nerelerden ulaşabilecekleri hakkında bilgi verildi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:35
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