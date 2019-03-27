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Gaziantep Ülkü Ocaklarının yeni yönetimi bellirlendi

Geçtiğimiz günlerde devir teslim töreni düzenlenen ve Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı’na atanan Mehmet Akgül, yeni dönemin ilk toplantısını düzenledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:13
Gaziantep Ülkü Ocaklarının yeni yönetimi bellirlendi

Geçtiğimiz günlerde devir teslim töreni düzenlenen ve Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı’na atanan Mehmet Akgül, yeni dönemin ilk toplantısını düzenledi.


Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya ocak yöneticileri katıldı. Görev dağılımının yapıldığı toplantıda önümüzdeki aylarda yapılması düşünülen eğitim, sanat, kültür ve spor faaliyetleri planlandı.


“Projelerimizle her kesime ulaşacağız”


Toplantı da açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Mehmet Akgül, “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş beyefendinin takdirleriyle Gaziantep Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Ülkü Ocakları 1968 yılında Genç Ülkücüler Teşkilatı adıyla kurulmuş ve bugün Türkiye’nin en büyük gençlik teşkilatıdır. Gençlik teşkilatı olmamız münasebetiyle bugünkü sorumluluğumuz oldukça fazla ve önemlidir. Yönetim olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz. Çalışmalarımızı ve projelerimizi de bu sorumluluk bilinciyle hazırlıyoruz. Gençlerimizi içinde bulunduğu girdaptan çekip alacak ve topluma daha yararlı bireyler olma yönünde çalışacağız. Şimdiden tüm dava arkadaşlarımı hayırlı olsun diyorum. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.


Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı’nda yeni yönetim listesi ve görev dağılımı ise, “Mehmet Akgül- İl Ocak Başkanı, Necati Ağırman-Eğitim ve Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Ender Taşdoğan-TeşkilatlardanSorumlu İl Başkan Yardımcısı, Mustafa Aycan-Brükrosiden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Yunus Emre Kılıç-İl Ocak Sekreteri, İsmail Özdemir-İl Muhasibi, Tekin Polat-Basın ve Sosyal Medya Birimi, Veysel Özer-Türk Dünyası Birimi, Cengiz Demir-Ortaöğretim Birimi, Aykuthan Ulusoy-AR-GE Birimi, Tayfun Eser-Sosyal Sorumluluk Birimi, Gökhan Karabörk-Sosyal Faaliyetler Birimi, İbrahim Halil Şahan-Üniversite Birimi, Sevil Özoğlu-Asena Birimi, Mahmut Yıldız-Spor Birimi, Vakkas Yıldız-Ocak İdari Amiri, Hüseyin Erinmez-Çevre, Bilim ve Teknoloji Birimi, Taner Taşdelen-Sosyal Sorumluluk Birimi” şeklinde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:13
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