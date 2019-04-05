0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Gaziantep Ülkü Ocakları Başbuğ’u andı

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı, merhum Alparslan Türkeş’in 22’inci ölüm yıldönümü münasebetiyle sergi açıp Mevlid-i Şerif okuttu.

05 Nisan 2019 Cuma 17:15
Gaziantep Ülkü Ocakları Başbuğ’u andı

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı, merhum Alparslan Türkeş’in 22’inci ölüm yıldönümü münasebetiyle sergi açıp Mevlid-i Şerif okuttu.


Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı ilk olarak Yeşilsu Parkı Şehitler Anıtı önünde ‘Başbuğ Alparslan Türkeş’ konulu eski fotoğraflardan oluşan bir sergisi açtı. Açılan sergiye ilgi yoğun oldu. Fotoğraf sergisinin ardından ise akşam namazının akabinde Çınarlı Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid-i Şerif MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, MHP Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Canpolat, MHP Şahinbey İlçe Başkanı Cahit Çıkmaz, MHP Şehitkâmil İlçe Başkanı Aziz Yücel, Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Mehmet Akgül ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Mevlid-i Şerif’in ardından katılanlara lokum, kek ve gül suyu ikram edildi. Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Mehmet Akgül, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’ in vefatının 22. yıl dönümü münasebeti dolayısıyla yaptığı açıklamada, hakka yürüyüşünün 22. yılında, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’i dualarla, özlemle andıklarını, rahmet, minnet ve Fatihalarla yad ettiklerini belirtti. İl Başkanı Akgül, “Milliyetçi Hareketin kurucu lideri ve büyük Türk Milliyetçisi Alparslan Türkeş, inanç, bilgi, cesaret ve kararlılık gibi önemli özelliklere sahip olan değerli bir şahsiyet olarak tehlikelere ve tüm zorluklara karşı cesaretle göğüs germiş ve ömrü boyunca yılmadan, yorulmadan azimli bir şekilde inandığı Türk-İslam davası uğruna çalışmayı son nefesine kadar devam ettirmiştir. Cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş, hayatı boyunca Türk milletinin birlik, beraberlik ve huzuru için Türk milleti ve Türk dünyasına hizmet etmeye devam etmiştir. Liderliği, azmi ve bilgisiyle herkes tarafından takdirle karşılanan Başbuğ Alparslan Türkeş, Türk-İslam aleminde milyonlarca yüreğin sevgisini ve saygısını kazanmış, onun fikirlerine ve mücadelesine gösterilen hürmet ve takdir her geçen gün daha çok artmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Başbuğumuz merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’i vefatının 22. yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor; Türk-İslam alemine, Türk Milliyetçilerine ve ülkücü harekete baş sağlığı diliyorum. Ruhu Şad mekanı Cennet olsun” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 17:15
  1. sergi
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCDD’nin koruma demirlerini çalanlar suçüstü yakalandı
    1. TCDD’nin koruma demirlerini çalanlar..
    2. Uçhisar’da AK Parti dönemi başladı
    3. AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan:..
    4. ABD'den skandal Afganistan kararı!
    5. PAÜ Eğitim Fakültesine iki ödül
    6. Emekli maaşına ek ödeme zammı son..
    7. Muhtarlardan Başkan Kılıç’a ziyaret
    8. Toyota, 24 bine yakın patenti ücretsiz..
    9. Nevşehir Belediyespor yönetimi, Başkan..
    10. Anadolu Üniversitesi ile PTT arasında..
    11. OKA Hestourex 2019 Fuarı’nda
    12. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    13. Özlü, mazbatasını alarak belediye..
    14. Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci ilk..
    15. Alanya Belediye Başkanı Yücel,..
    16. Fransa'nın Ruanda soykırımındaki rolü..
    17. AK Parti, Ankara'da tüm sandıkların..
    18. Mahallesinin ’Seyhan Abla’sı
    19. Short Track Türkiye Şampiyonası
    20. Vezirhan’da devir teslim töreni yapıldı
    21. Balıkesirspor Baltok’ta mali kriz
    22. Moritanyalı sendikacılara HAK-İŞ'ten..
    23. Kilis’te dolu ve yağmur hayatı felç..
    24. Tire’de Atakan Duran dönemi resmen..
    25. Avro Grubu'ndan Yunanistan'a970..
    26. Adana’da "Dünya Otizm Farkındalık..
    27. Denizli’de atlı cirit heyecanı..
    28. Salihli’de Başkan Kayda mazbatasını..
    29. Başkan Sargın: “Tasarruf yapacağız”
    30. İspanya’nın başkenti Madrid’de bir..
    YSK'dan flaş Yalova kararı! Yeniden sayım yapılmayacak
    YSK'dan flaş Yalova kararı! Yeniden sayım yapılmayacak
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    Bekir Coşkun'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 'Ya bunları yaparsın ya da...'
    Bekir Coşkun'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 'Ya bunları yaparsın ya da...'
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor