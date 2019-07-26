Gaziantep Ticaret Borsası Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 97,96-103,83 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'da kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 97,96-103,83 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı içi (kavrulmuş) Kg 97,96 103,83 Kırmızı mercimek (kabuklu) Kg 3,91 3,91 Kırmızı mercimek (iç) Kg 3,77 4,45 Nohut (9 mm) Kg 4,47 7,50 Nohut (8 mm) Kg 3,16 3,16 Nohut (naturel) Kg 2,40 2,91 Fasulye (dermason) Kg 6,72 6,72 Ceviz (kabuklu) Kg 19,80 19,80 Ayçiçeği yağı (ham) Kg 5,15 5,46 Ayçiçeği yağı (rafine) Kg 4,73 6,06 Zeytinyağı (ham) Kg 12,00 14,00 Soya yağı Kg 3,69 3,92

Pirinç (baldo) Kg 4,42

4,73





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