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Gaziantep Ticaret Borsası

Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 97,96-103,83 liradan işlem gördü

26 Temmuz 2019 Cuma 12:34
Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'da kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 97,96-103,83 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg97,96 103,83
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg3,913,91
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,77 4,45
Nohut (9 mm)Kg4,477,50
Nohut (8 mm)Kg3,16 3,16
Nohut (naturel)Kg2,40 2,91
Fasulye (dermason)Kg6,72 6,72
Ceviz (kabuklu)Kg19,80 19,80
Ayçiçeği yağı (ham)Kg5,155,46
Ayçiçeği yağı (rafine) Kg4,736,06
Zeytinyağı (ham)Kg 12,00 14,00
Soya yağı Kg3,69 3,92
Pirinç (baldo)Kg4,42
4,73

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:34
  1. Antep fıstığı
  2. Gaziantep
  3. GTB

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