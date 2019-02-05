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Gaziantep Ticaret Borsası

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-125 liradan işlem gördü

05 Şubat 2019 Salı 12:43
Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 120-125 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00125,00
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg115,00116,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg85,0089,25
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg80,00102,50
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg75,0087,00
Karpuz çekirdeği (naturel)Kg8,27 8,27
Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)Kg12,50 12,55
Badem içi (tatlı)Kg47,40 47,40
Fındık (kabuklu)Kg11,5711,57
Fındık içiKg41,72 41,72
Fındık içi (kavrulmuş)Kg34,07 37,92
Leblebi (sarı)Kg11,65 11,65
Ay çekirdeği (çiğ)Kg7,36
7,36
Yer fıstığı (kabuklu)Kg9,84
9,84
Dana eti (karkas)Kg 28,00
28,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 2,50
3,54
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,54
3,54
Nohut (naturel)Kg2,25
3,61

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:43
  1. Antep fıstığı
  2. Gaziantep
  3. GTB

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