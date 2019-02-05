Gaziantep Ticaret Borsası Boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-125 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 120-125 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (boz iç) Kg 120,00 125,00 Antep fıstığı (yeşil iç) Kg 115,00 116,00 Antep fıstığı içi (kavrulmuş) Kg 85,00 89,25 Antep fıstığı içi (meverdi) Kg 80,00 102,50 Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg 75,00 87,00 Karpuz çekirdeği (naturel) Kg 8,27 8,27 Karpuz çekirdeği (kavrulmuş) Kg 12,50 12,55 Badem içi (tatlı) Kg 47,40 47,40 Fındık (kabuklu) Kg 11,57 11,57 Fındık içi Kg 41,72 41,72 Fındık içi (kavrulmuş) Kg 34,07 37,92 Leblebi (sarı) Kg 11,65 11,65

Ay çekirdeği (çiğ) Kg 7,36

7,36

Yer fıstığı (kabuklu) Kg 9,84

9,84

Dana eti (karkas) Kg 28,00

28,00

Kırmızı mercimek (kabuklu) Kg 2,50

3,54 Kırmızı mercimek (iç) Kg 3,54

3,54

Nohut (naturel) Kg 2,25

3,61





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