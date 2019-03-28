Gaziantep TEKNOPARK ’ta Kalabalık Fonlama Eğitimi protokolü

Gaziantep TEKNOPARK tarafından hazırlanan ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kalabalık Fonlama Eğitimi Protokolü Gaziantep TEKNOPARK’ta imzalandı.

Toplantıya Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Bedir, Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, İpekyol Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gaziantep TEKNOPARK Genel Müdürü Ekrem Tekin, Genel Müdür Yardımcısı Başar Kılıçparlar,uzman Bünyamin Kahraman ve TargeT Teknoloji Transfer Kurumsal İletişim Uzmanı Gamze Erden katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Gaziantep TEKNOPARK Genel Müdürü Ekrem Tekin, imzalanan protokolle kitlesel fonlama kavramı “Gönüllü kitleden kaynakların oluşturulması anlamını taşıyan “CrowdSourcing ”, ifadesinden türetilen ‘CrowdFunding’ yani ‘Kitlesel Fonlama’, sosyal bir ağın üyeleri için önemli bir projeye gereken maddi desteği elde etmek amacıyla, ortak sosyal ağın gönüllüğünden güç alarak, yararlanarak, para toplamak ve kaynaklarıbir araya getirme amacı taşıdığını belirtti. Tekin, “Gaziantep Teknopark ’ta yer alan Çağan Yazılım, ARGEX gibi firmalarımız kitlesel fonlama ile belirli yerlere geldiler. Bugün Türkiye’de; Fongogo ve Trcell Arıkovanı gibi kitlesel fonlamada lider platformlar var. Bizde yerelde başarılı örneklerin yaygınlaşması ve konuyu bilmeyen kişiler için farkındalık oluşturmak amacıyla bueğitimi düzenleme kararı aldık” şeklinde konuştu.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise, “ Gaziantep TEKNOPARK firmalarınınihracatınınartırılması amacıyla hazırlanan kitlesel fonlama eğitimi destek projesininsözleşmesini imzalamak için buradayız.Daha az bütçe ile ama etki alanı büyük bir proje olup bu tür yenilikçi ve kapasite geliştirici projelere destek vermekten mutluyuz” diye konuştu.