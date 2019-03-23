Gaziantep Şehir Hastanesinin inşaatı gelecek yıl bitirilecek

GAZİANTEP (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gaziantep Şehir Hastanesi, İstanbul ve Ankara'dan sonra 3. büyüklükteki şehir hastanemiz. Bin 875 yataklı, toplam 638 bin metrekare kapalı alanı olan, 330 dönümlük arazi üzerine inşa edilen hastanemizin inşaat seviyesi yüzde 35'i tamamlandı. Gelecek yıl bitirilmesi hedefliyoruz." dedi.

Koca, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te, beraberindeki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile inşaatı süren Gaziantep Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

İlgililerden brifing alan Koca ile Gül, daha sonra Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Koca ve Gül, kentteki sağlık yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere basına kapalı toplantı yaptı.

Bakan Koca, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'e yatırımları ve yapılması gerekenleri istişare ettiklerini söyledi. Gaziantep'e son 17 yılda 35,5 milyar lira yatırım yapıldığını, bunların içerisinde sağlığın payının 1,4 milyar lira olduğunu ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Bu yatırımların 59'u birinci basamak olmak üzere toplam 83 sağlık kuruluşu kazandırıldı. Bunun içerisinde de 20 faal olan hastanemiz bulunmaktadır. Devam eden yatırımlarımız içerisindeki en önemli yatırımlarımızdan birisi, inşaatını gezdiğimiz şehir hastanemiz. Gaziantep Şehir Hastanesi, İstanbul ve Ankara'dan sonra 3. büyüklükteki şehir hastanemiz. Bin 875 yataklı, toplam 638 bin metrekare kapalı alanı olan, 330 dönümlük arazi üzerine inşa edilen hastanemizin inşaat seviyesi yüzde 35'i tamamlandı. Gelecek yıl bitirilmesi hedefliyoruz. Bu şehir hastanesi toplam 6 dal hastanesinden oluşmakta."

Şehir hastanelerini özellikle yeni dönemde bulundukları noktada en üst seviyede hizmet veren yerler haline getireceklerini dile getiren Koca, şehir hastanelerini bölgenin "sağlık üssü" olarak konumlandıracaklarını aktardı.

Koca, Gaziantep'teki şehir hastanesinin hiçbir eksiği olmayan bir merkez olarak planlandığına dikkati çekerek "Hastanenin faaliyete geçmesiyle beraber özellikle Gaziantep'in sağlık üssü olacağını çok rahat söyleyebiliriz." dedi.

- Gaziantep'e yapılan diğer yatırımlar

Bakan Koca, öte yandan Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yüzde 98'i tamamlanan ve geçici kabullerin yapıldığı devlet hastanesinin nisan ayında hasta kabulüne başlamasının planlandığını belirterek bu hastaneye Şehit Yüzbaşı Fuat Oğuzcan'ın adının verileceğini vurguladı.

Kentte çoğunluğu birinci basamak ağırlıklı olmak üzere 34 sağlık merkezinin ihale aşamasına geldiğini, bunlardan birinin Yavuzeli ilçesinde olacağına işaret eden Koca, Nizip ilçesinde de 400 yataklı hastanenin proje aşamasında olduğunu anlattı.

Kent merkezindeki Abdülkadir yüksel Devlet Hastanesinin şu anda daha çok 25 Aralık Devlet Hastanesine poliklinik hizmeti verir halde değerlendirildiğini söyleyen Koca, 9 ameliyathanesi olan bu hastaneyi Mayıs ayını geçirmeden tam anlamıyla faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Koca, kente bu yıl toplam 11 ambulans verileceğini ve Gaziantep'teki ambulans sayısının 80'den 91'e yükseleceğini kaydetti.