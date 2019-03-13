Gaziantep Sanayi Odası Ve Adana Sanayi Odası’ndan ortak komite toplantısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Adana Sanayi Odası (ADASO) Ortak Meslek Komite Toplantısında bir araya geldi. İstihdam Seferberliği 2019 ve sektörel gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, Türkiye’nin ticaret hacmi ve ihracatını arttırmaya yönelik projeler üzerinde duruldu.

GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) yapılan toplantıda, Orman ve Ağaç Ürünleri, Ahşap Malzeme ve Eşyalar, Kağıt, Karton ve Ürünleri, Hijyenik Ürünleri İmalatı ve Matbaa İşleri Meslek Komite üyeleri mesleki eğitimlerin önemi, ihtiyaç olan sektör alanlarda kalifiye eleman yetiştirme konusunda görüş alışverişinde bulundu. İstihdam Seferberliği 2019 Teşvik Paketi içeriği ile ilgili konuların da görüşüldüğü toplantıda, ihtiyaç olan sektör alanlarında kalifiye eleman yetiştirme konusunun altı çizildi. Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş., GSO-MEM’de verilen mesleki eğitimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, eğitim, belgelendirme ve bu kapsamda yapılan faaliyetlerin önemine dikkat çekildi. Toplantıda ayrıca Avrupa Birliği programları ve hibe destek programları kapsamında gerçekleştirilen projeler ve çıktıları değerlendirilerek, Gaziantep’in sanatkarlar kenti olduğu, usta çırak kültürünü yaşatabilmenin yolunun GSO-MEM gibi kuruluşlarla mümkün olacağı vurgusu yapıldı. ADASO Ağaç Ürünleri Meslek Komite Başkanı ve Konsey Başkanı Engin Turan, ev sahipliğinden dolayı GSO Orman ve Ağaç Ürünleri, Ahşap Malzeme ve Eşyalar, Kağıt, Karton ve Ürünleri, Hijyenik Ürünleri İmalatı ve Matbaa İşleri Meslek Komite Başkanı Halil Tepe’ye teşekkür ederek Adana’ya da GSO-MEM gibi eğitim kuruluşlarının kazandırılması gerektiğini söyledi.

GSO-MEM’de yer alan meslek atölyelerinin gezilmesinin ardından ADASO Ağaç Ürünleri Meslek Komite Başkanı ve Konsey Başkanı Engin Turan tarafından günün anısına Halil Tepe’ye plaket verildi.