Gaziantep POMEM'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 54 öğrencinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, POMEM'de öğrenim gören öğrencilerden bazılarında ishal, kusma gibi rahatsızlıklar görülmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şehit Kamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları belirtildi.

Açıklamada, 54 öğrencinin hastanelerdeki muayene ve tetkiklerin ardından taburcu edildikleri bilgisi verilerek, öğrencilerin yedikleri yemeklerden alınan numunelerin laboratuvarda incelendiği kaydedildi.