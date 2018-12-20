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Gaziantep "Milli Mücadele" için koşacak

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü dolayısıyla 23 Aralık 2018 Pazar günü Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu yapılacak

20 Aralık 2018 Perşembe 12:19
Gaziantep "Milli Mücadele" için koşacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü dolayısıyla 23 Aralık 2018 Pazar günü Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesinden start alacak Gazi Yarı Maratonu’nda 50 ilden 1400 atlet ter dökecek. Yarışmanın yapılacağı pazar gününe kadar kayıtların devam edeceği Halk Koşusu'na ise şu ana kadar 53 bin 400 kişi başvurdu.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği işbirliğinde gerçekleştirilecek olan 5’inci Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu’nda Gaziantepliler, tam 97 yıl önce işgal güçlerine karşı bağımsızlık mücadelesi veren atalarına sahip çıkacak, Milli Mücadele ruhunu yeniden canlandıracak.

- Koşu güzergahı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak 21,1 kilometrelik Gazi Yarı Maratonu, Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, Derekenarı Caddesi, Şirvani Camii Sokak, Lale Paşa Caddesi, Keçehane Caddesi, Ali Nacar Sokak, Kepkep Sokak, İstasyon Caddesi, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Prof Muammer Aksoy Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, İshak Refet Isıtman Caddesi, 61002 Sokak, Kavaklık Caddesi, Zübeyde Hanım Bulvarı, Milli Egemenlik Caddesi, Ordu Caddesi, Atatürk Bulvarı, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı ve Şehit Yusuf Erin Caddesi’nin ardından Büyükşehir Belediyesi önünden tamamlanacak.

Saat 10.30’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak 5 kilometrelik Halk Koşusu’na katılacak yarışmacılar, Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, İstasyon Caddesi, Kamil Ocak Caddesi, Nail Bilen Caddesi, Mithat Enç Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Ahmet Apaydın Caddesi, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı ve Şehit Yusuf Erin Caddesi’nden geçerek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünde yarışı tamamlayacak.

Gazi Yarı Maratonu'nda kadın ve erkeklerde birinciye 6 bin lira, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye 2 bin lira para ödülü verilecek. Gazi Halk Koşusu’nda ise ilk 20’ye girenler bisikletle ödüllendirilecek.

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Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:19
  1. Gazi Yarı Maratonu
  2. Gaziantep
  3. Koşu

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