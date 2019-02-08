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Gaziantep merkezli 9 ildeki "change" operasyonu

Çaldıkları lüks araçları, aynı marka ve modeldeki ağır kazalı araçların motor ve şasi numaralarını kullanarak, farklı illerde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı - Zanlıların İnterpol tarafından da aranan yabancı araç plakalarını, Türkiye'de kaza yapan araçlara uyarlayarak yaklaşık 8 yıldır 305 lüks aracı, aynı marka ve modeldeki ağır kazalı araçların motor ve şasi numaralarını kullanıp farklı illerde sattıkları belirlendi

08 Şubat 2019 Cuma 23:42
Gaziantep merkezli 9 ildeki "change" operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 9 ilde, çaldıkları lüks araçları, aynı marka ve modeldeki ağır kazalı araçların motor ve şasi numaralarını kullanarak, farklı illerde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, çalınan araçların bulunması ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan A.G. ve M.Y.K. ile Hatay'da yakalanan C.Ö. ve Ü.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Şehitkamil Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Operasyonun detayları

Ekipler, yaklaşık 8 yıldır Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Hatay, Adana, Antalya, Kırşehir, Mersin ve Batman'da ağır kazalı araçların motor ve şasi numaralarını, farklı illerden çaldıkları aynı marka ve modeldeki lüks araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştiren (change yöntemi) suç örgütünü çökertmek için 5 ay boyunca fiziki, teknik ve istihbarat çalışması yürüttü.

Çalışmalar sonucu, suç örgütünden elde edilen 26 adet aracın yapılan kriminal incelemelerinde, 21 adet aracın çalıntı ve "change" olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında şüphelilere ait ev, iş yerleri ve depolarında yapılan aramalarda; çalıntı araçlara ait 7 araç beyni, 2 araç gösterge paneli, çok sayıda hava yastığı, araç çalmakta kullanılan kontak anahtarları, anahtar yuvası, kapı kilitleri, çalıntı araçların "change" yapılması için kullanılan 6 araç şasi etiketi, 44 "change" işleminde kullanıma hazır kesilmiş araç şasisi, çeşitli yollarla parçalanmak suretiyle yok edilmiş çalıntı araçlara ait araç 127 tescil plakası, 132 suça konu çeşitli araçlara ait parçalanarak yok edildiği tespit edilen araç ruhsat belgesi, 2 adet "change" edilmek üzere Gürcistan'dan 2016 yılında Türkiye'ye giriş yapmış ve henüz ülkeden çıkış yapmamış İnterpol Dairesi Başkanlığınca da aranan ve "change" araçlara uyarlanarak kimlikleri değiştirilen araç plakası ele geçirildi.

Ayrıca Gaziantep'ten 16, İstanbul'dan 13, Mersin'den 1, Hatay'dan 1, farklı İllerden ele geçirilen ve henüz kimlikleri tespit edilememiş el konulmuş vaziyette 8 adet olmak üzere, toplamda 39 çalıntı ve "change" araç, çok sayıda açık imzalı senet, araç satış sözleşmeleri, vekaletnameler, dijital materyaller, çalıntı araçlara ait muhtelif araç parçaları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan operasyon sayesinde, toplamda 305 araçla ilgili olayın aydınlatıldığı, bu yöndeki çalışmaların genişletilerek devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 23:42
  1. "change" operasyonu
  2. Gaziantep
  3. İnterpol
  4. İstanbul
  5. lüks araçlar

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