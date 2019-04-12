Gaziantep merkezli 16 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden 9'u tutuklandı12 Nisan 2019 Cuma 22:15
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 16 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen askerlerin yakalamasına yönelik 3 gün önce 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 28'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 9'u hakimlikçe tutuklandı, 19'u hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.
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