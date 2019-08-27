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Gaziantep merkezli 15 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 15 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 23 asker hakkında yakalama kararı verildi.

27 Ağustos 2019 Salı 11:06
Gaziantep merkezli 15 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 15 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 23 asker hakkında yakalama kararı verildi.

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:06
  1. Gaziantep
  2. FETÖ
  3. gaziantep
  4. operasyon
  5. Anadolu Ajansı

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