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Gaziantep Kolej Vakfı’nda karne coşkusu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren anaokulu, ilkokul, ortaokuluyla GKV Özel Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Cemil Alevli Koleji öğrencileri düzenlenen karne töreniyle karnelerini alarak tatile girdi.

14 Haziran 2019 Cuma 14:09
Gaziantep Kolej Vakfı’nda karne coşkusu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren anaokulu, ilkokul, ortaokuluyla GKV Özel Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Cemil Alevli Koleji öğrencileri düzenlenen karne töreniyle karnelerini alarak tatile girdi.


Hüzün ve mutluluğun bir arada yaşandığı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında öğretmenleri ve arkadaşlarından ayrılan öğrenciler üzülürken bir üst sınıfa başarıyla geçmenin de sevincini yaşadılar. Bugün tatile giren öğrenciler 2019 - 2020 eğitim öğretim yılına 9 Eylül 2019’da başlayacak.


2018-2019 eğitim öğretim yılının son gününde Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında da karnelerini alan öğrenciler mutluluk içerisinde tatile girdi. Öğretmenleri ve arkadaşlarından ayrılan öğrencilerin hüzünleri gözlerinden okunurken, bir üst sınıfa geçmenin heyecanını yaşayan öğrenciler öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vedalaşarak ayrıldı. Yoğun bir eğitim öğretim yılının geride kaldığını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, tatile giren öğrencilere yönelik mesajlar verdi. Taşlıyar mesajında, “2018-2019 eğitim öğretim yılını geride bırakıyoruz. Yoğun bir yıl geçindik. Kurum olarak akademik çalışmalarımızın yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılarımızla da öğrencilerimiz için adeta her alanda başarı yılı oldu. Öğrencilerimiz bu tatili hak etti. Bol bol dinlenmelerini ama dinlenirken okuma alışkanlıklarını sürdürmelerini bekliyoruz. Yarın sınava girecek olan bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Kurum olarak yaz aylarında da eğitim faaliyetlerimiz devam edecek. Özellikle öğretmenlerimizin Gaziantep’te yurt içinde ve yurt dışında çeşitli alanlarda hizmet içi eğitim çalışmalarında yer almalarını sağlayacağız. 2019-2020 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklarımızı tatil süresince sürdüreceğiz. 21.yüzyıl standartlarına uygun eğitim verebilmek için biz eğitimcilerin daha çok çalışması, daha çok gayret göstermesi ve öğrencilerine karşı sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmesi lazım. 2019-20120 eğitim öğretim yılı başlayana kadar hizmet içi eğitimlerimiz sürerken bazı öğrencilerimiz de dil eğitimi için kafileler halinde dünyanın farklı ülkelerine giderek burada tatillerini dil eğitimi alarak değerlendirecekler. Bugün karnesini alarak tatile giren bütün öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.


Anaokulu öğrencileri hüzünlendi


2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk kez okula başlayan okul öncesi öğrenim gören öğrencilerin karne törenindeki duygusal veda anları dikkat çekti. Veliler kadar öğrencilerin de heyecanları gözlerinden okunurken, minik öğrenciler öğretmenlerine sarılarak ayrılmanın verdiği üzüntüyü dile getirdiler. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulunda da benzeri görüntüler yaşanırken öğretmenler öğrencilerini okul kapısına kadar uğurladı.


Öğretmenlere Çiçek Yağdı


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Anaokulu, ilkokul ve ortaokulun yanı sıra GKV Özel Fen Lisesi, GKV Özel Anadolu Lisesi ve Cemil Alevli Koleji öğrencileri de öğretmen ve arkadaşlarıyla vedalaşarak tatile merhaba dedi. Yaklaşık iki bin öğrencinin karne aldığı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında öğrenci velileri öğretmenlere teşekkür çiçekleri vererek eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerine sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:09
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