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Gaziantep Kolej Vakfı’na Bir Şampiyonlukta Modern Pentatlon’dan

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu pentatlon sporcuları, Okul Sporları ve Modern Pentatlon İl Temsilciliği’nin düzenlediği ‘’ Okullar Arası Minikler A ve Minikler B Modern Pentatlon Biatlon Yarışması’nda Gaziantep 1.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:44
Gaziantep Kolej Vakfı’na Bir Şampiyonlukta Modern Pentatlon’dan

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu pentatlon sporcuları, Okul Sporları ve Modern Pentatlon İl Temsilciliği’nin düzenlediği ‘’ Okullar Arası Minikler A ve Minikler B Modern Pentatlon Biatlon Yarışması’nda Gaziantep 1.’si oldu.


Şampiyonları kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki ve Okul Müdürü Abdullah Dağlı okul sporlarının bütün dallarının GKV Özel Okullarında yer aldığını, başarıların tesadüf olmadığını ifade ettiler.


Okul Sporları ve Modern Pentatlon İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Okullar Arası Minikler A ve Minikler B Modern Pentatlon Biatlon Yarışmasına katılan GKV Özel İlkokulu sporcuları il şampiyonu oldu. Yarışmaya katılan GKV Özel İlkokulu takımında Ömer Ayhan, Yaşar Cevizli, Nilay Şimşek, Hazal Ece Demir, Naz Oral, Polat Çupurbaş, Doruk Ceydeli, Mehmet Utku Karataş, Mehmet Çınar Moroğlu ve Gökberk Özkeçeci’i görev aldı. GKV takımı katıldığı yarışmada takım halindeMinikler Modern Pentatlon Biatlon Yarışması’nda Gaziantep 1.’si olarak şampiyonluk ipini göğüslediler. Aynı yarışmanın Minikler A kategorisindeKızlarda Nilay Şimşek 1. , Hazal Ece Demir ise 4. oldu. Minikler A kategori Erkeklerde Gökberk Özkeçeci 1., Polat Çupurbaş ise 4. Olarak yarışmayı tamamladı. Minikler B Kategori Erkeklerde Ömer Ayhan 2. Olarak yarışmayı tamamladı. Başarılı sporcuları kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul MüdürüAbdullah Dağlı, “Okul sporlarının bütün branşlarında aktif olarak faaliyet göstermekteyiz ve sporcularımız bir çok yarışmada önemli dereceler elde ederek yarışmalardan başarıyla dönmektedirler. Bu yarışmada da dereceye giren ve okulumuza birincilik kupası kazandıran sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:44
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